„Žalgirio“ siekis atsigauti po pralaimėjimo Eurolygoje: mūšis Kaune su „Olimpia“

2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
71
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
69
BC Dubai
BC Dubai
93
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
88
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
79
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
78
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
82
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
53
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
91
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
85
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
93
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
100
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
77
„Monaco“
„Monaco“
73
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
105
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
93
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
86
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
BC Dubai
BC Dubai
38
„Barcelona“
„Barcelona“
41
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
9
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
5
Rungtynių statistika
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
SportasKrepšinis

„Žalgirio“ siekis atsigauti po pralaimėjimo Eurolygoje: mūšis Kaune su „Olimpia“

2025 m. spalio 16 d. 19:02
Lrytas.lt
Nuolat pildoma
Dvigubų mačų savaitę Eurolygoje Kauno „Žalgiris“ baigia akistata namie. Po pirmosios nesėkmės Serbijoje, penktame Eurolygos ture kauniečiai egzaminuoja ne itin sėkmingai turnyre startavusią Milano „Olimpia“ ekipą.
Tomo Masiulio vedamas Kauno klubas šią savaitę patyrė pirmąją nesėkmę Eurolygoje – antradienį Belgrade krito nuo „Crvena Zvezda“ komandos 79:88.
Prieš tai „Žalgiris“ šventė pergales prieš „Monaco“, Stambulo „Fenerbahce“ ir Miuncheno „Bayern“.
Nesėkmę antradienį pradėjo savaitę ir „Olimpia“, kuri pralaimėjo „Bayern“ atstovams 53:64.
Tai jau buvo trečiasis Milano ekipos pralaimėjimas – vienintelę pergalę Italijos klubas laimėjo įveikęs „Crvena Zvezda“ 82:92.
Per pastaruosius penkis mačus kauniečiai pergalę šventė keturis kartus. Paskutiniame komandų tarpusio mače Ettore Messina kariauna nugalėjo 89:87.
Per visą Eurolygos istoriją „Žalgiris“ ir „Olimpia“ žaidė 22 kartus ir 13 kartų pergalę šventė žalgiriečiai, o devynis kartus džiaugėsi sėkme italai.
Italijos vicečempionai savo gretose šią savaitę neturi Josho Nebo ir Zacho LeDay'aus, Vlatko Čančaro ir Lorenzo Browno.
Kauno ŽalgirisEttore MessinaMilano Olimpia
