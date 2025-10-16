„Žalgirio“ siekis atsigauti po pralaimėjimo Eurolygoje: mūšis Kaune su „Olimpia“

Tomo Masiulio vedamas Kauno klubas šią savaitę patyrė pirmąją nesėkmę Eurolygoje – antradienį Belgrade krito nuo „Crvena Zvezda“ komandos 79:88.
Prieš tai „Žalgiris“ šventė pergales prieš „Monaco“, Stambulo „Fenerbahce“ ir Miuncheno „Bayern“.
Nesėkmę antradienį pradėjo savaitę ir „Olimpia“, kuri pralaimėjo „Bayern“ atstovams 53:64.
Tai jau buvo trečiasis Milano ekipos pralaimėjimas – vienintelę pergalę Italijos klubas laimėjo įveikęs „Crvena Zvezda“ 82:92.
Per pastaruosius penkis mačus kauniečiai pergalę šventė keturis kartus. Paskutiniame komandų tarpusio mače Ettore Messina kariauna nugalėjo 89:87.
Per visą Eurolygos istoriją „Žalgiris“ ir „Olimpia“ žaidė 22 kartus ir 13 kartų pergalę šventė žalgiriečiai, o devynis kartus džiaugėsi sėkme italai.
Italijos vicečempionai savo gretose šią savaitę neturi Josho Nebo ir Zacho LeDay'aus, Vlatko Čančaro ir Lorenzo Browno.
Kauno ŽalgirisEttore MessinaMilano Olimpia
