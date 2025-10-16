Atskleistas 2027-ųjų Europos moterų krepšinio čempionato Lietuvoje biudžetas – bus išleisti milijomai

Lietuvos rinktinė grupės etapo rungtynes žais Klaipėdoje, finalinis etapas vyks Vilniuje.
Grupių etapus savo šalyse taip surengs Belgija, Suomija ir Švedija.
Spaudos konferencijos metu pristatyti Europos čempionato tikslai ir pasiruošimo planai.
Europos čempionato globėjas, Seimo pirmininkas Juozas Olekas prisiminė Lietuvos moterų rinktinės triumfą 1997 m. Europos čempionate ir išreiškė viltis artėjančioms pirmenybėms.
„Man tai yra dvigubas jausmas – pasididžiavimas ir atsakomybė. Lietuvos krepšinis yra gerame kelyje ir norisi pasidžiaugti artėjančiu auksinio triumfo 30-mečio jubiliejumi. Kaip sakė Europos čempionas Vydas Gedvilas, būtų gražu pakartoti panašų pasiekimą. Sportas yra puikus instrumentas garsinti ir reprezentuoti mūsų valstybę.
Šiandieniniame pasaulyje sportiniai pasiekimai per visą pasaulį pasklinda labai plačiai ir mes ne vienas turbūt turime prisiminimų, kad kur nors Ispanijoje ar Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) mūsų šalį dažniausiai pažįsta per krepšinį. Čempionato organizavimas ir, tikėkimės, geras mūsų rinktinės pasirodymas, kuria labai didelį atgarsį apie Lietuvą visoje Europoje ir netgi pasaulyje.“
Tuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė atkreipė dėmesį į krepšinio, kaip socialinio įrankio, svarbą:
„Labai džiaugiuosi dalyvaudama šiame ypatingame renginyje. Mums tai yra labai aktualu ir svarbu. Dėkoju asociacijai „Lietuvos krepšinis“ už iniciatyvą, viziją, atkaklumą ir už tai, kad į mūsų šalį atvežate aukščiausio lygio renginius. Tai yra pripažinimas ir asociacijai, ir visai mūsų šaliai.
Tokie renginiai generuoja nemažas pajamas nuo turizmo iki smulkaus verslo sektorių, bet didžiausia investicija yra į moterų sporto populiarinimą. Žiniasklaidos ir visuomenės dėmesys moterų sportui yra labai svarbus, o jų pasiekimai kelia sporto vertę visoje visuomenėje. Savo Vyriausybės programoje akcentuojame fizinį aktyvumą ir aukštą meistriškumą, o Europos čempionatas tampa galingu įrankiu.“
R. Popovienė kartu su dar keturiomis Vyriausybės ministrėmis – Jūrate Zailskiene, Rita Tamašuniene, Dovile Šakaliene ir Marija Jokubauskiene – dirbs „EuroBasket 2027“ darbo grupėje ir kartu bus šio renginio ambasadorėmis.
Europos moterų krepšinio čempionato ambasadorėmis taip pat bus ilgametė Lietuvos rinktinės kapitonė Gintarė Petronytė, Europos čempionė Jurgita Štreimikytė-Virbickienė, Eurolygos prizininkė Rima Valentienė, buvusi krepšininkė, žinoma sporto žurnalistė ir LRT sporto žinių vedėja Gintarė Grikštaitė, verslininkė, asociacijos „Lietuvos krepšinis“ viceprezidentė ir BC „Deivės“ akademijos įkūrėja Alina Adomaitytė.
Spaudos konferencijoje G. Petronytė sakė: „Europos čempionatas yra labai didelis įvykis ne tik moterų krepšiniui, bet ir visai Lietuvai. Esame viena iš nedaugelio šalių, kuriose krepšinis yra sportas „Nr. 1“.
Aš per savo ilgą krepšininkės karjerą niekada neturėjau galimybės Europos čempionato rungtynių žaisti Lietuvoje, todėl dabar su didžiuliu džiaugsmu laukiu šio renginio. Tai yra be galo didelis žingsnis populiarinant krepšinį ir įkvepiant naująją kartą. Turime Justės Jocytės istoriją, turime daug kitų labai gražių istorijų, kurios dar nėra pilnai išlindusios į dienos šviesą, bet toks renginys tikrai padės atkreipti dėmesį į šias istorijas.“
Tuo metu G. Grikštaitė, kuriai teko komentuoti Lietuvai auksinį 1997 m. Europos čempionatą, atskleidė:
„Nedrąsiai vis pasvajodavau, kad galbūt ir mes kažkada Lietuvoje turėsime Europos čempionato atmosferą, todėl labai džiaugiuosi, kad po 30 metų čempionato svarbiausios kovos vyks būtent Lietuvoje. Pamenu, kai 2011 m. Lietuvoje vyko Europos vyrų krepšinio čempionatas, mano dukra Gabija Meškonytė laimėjo „Sprite“ turnyrą ir gavo bilietus į vyrų rinktinės rungtynes. Tuomet ta svajonė manyje vėl sukirbėjo – o gal kada nors ir moterys turės savo Europos čempionatą Lietuvoje? Labai džiaugiuosi, kad tai tampa realybe, labai tikiu mūsų dabartine karta ir tuo, kad galime pakartoti tai, kas buvo prieš 30 metų.“
Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas spaudos konferencijoje teigė:
„Sportine prasme ateinantys du metai Lietuvos moterų krepšiniui yra be galo svarbūs. Be jokios abejonės, kad Lietuvoje vyksiantis Europos čempionatas paklos rimtą pamatą tolimesnei krepšinio raidai mūsų šalyje, tačiau šalia to mes labai akcentuojame ir socialinę misiją. Planuojame labai daug socialinių projektų ir jau dabar galime pasakyti, kad Europos moterų krepšinio čempionatas taps didžiausia socialine iniciatyva Lietuvos krepšinio istorijoje.“
„EuroBasket 2027“ organizacinio komiteto pirmininkas ir Europos čempionas Vydas Gedvilas pridūrė:
„Norime pergalių ir sistemingai artėjame prie jų. Turime realius šansus iškovoti prizinę vietą. Čempionatas duos naują postūmį Lietuvos moterų krepšiniui. Dveji metai labai greitai prabėgs, todėl darbus pradedame jau šiandien.“
Bendras „EuroBasket 2027“ renginio Lietuvoje biudžetas – 3 mln. 800 tūkst. eurų.
Europos moterų krepšinio čempionatas Lietuvoje – ne tik prestižinis sporto renginys, bet ir reikšminga socialinė iniciatyva, į čempionato veiklų spektrą įtraukiant moterų saviraiškos, integracijos temas, Lietuvos valstybės reprezentaciją Europos mastu ir kitas socialines naudas.
Asociacija „Lietuvos krepšinis“ siekia, kad Europos moterų krepšinio čempionatas taptų naudingu reiškiniu ne tik sportine, bet ir ekonomine ir socialine prasme bei taptų tvirtu pamatu tolimesniam Lietuvos moterų krepšinio vystymui.
Mindaugas BalčiūnasVydas GedvilasLietuvos krepšinis
