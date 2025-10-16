Lrytas Premium prenumerata tik
Dar vienas „slovėnas“: Slovėnija ruošiasi natūralizuoti su L. Dončičiumi žaidžiantį amerikietį

2025 m. spalio 16 d. 14:40
Luka Dončičiaus vedama Slovėnijos vyrų krepšinio rinktinė, panašu, turės dar vieną natūralizuotą krepšininką.
Prieš 8 metus slovėnu tarptautiniame turnyre tapo ir Europos čempionatą laimėjo Anthony Randolphas, vėliau už šalį žaidė Mike'as Tobey, o prieš kiek daugiau nei metus slovėnu tapo buvęs žalgirietis Joshas Nebo.
Dabar Slovėnija ir Luka Dončičius darbuojasi, kad slovėnu taptų jo draugas „Los Angeles Lakers“ komandoje Jaxsonas Hayesas.
„Jis – mano vyrukas, dirbame, kad gaučiau Slovėnijos pasą ir galėčiau su juo kartu žaisti kitą vasarą“, – po ikisezoninių rungtynių su „Dallas Mavericks“ teigė 25-erių 213 cm ūgio centras.
Praėjusį sezoną J. Hayesas NBA rinko po 6,8 taško ir 4,8 atkovoto kamuolio per rungtynes. 35 iš 56 sužaistų mačų 2024-25 m. sezone amerikietis pradėjo starto penkete.
Luka DončičiusLos Angeles LakersSlovėnijos vyrų krepšinio rinktinė

