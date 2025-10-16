Domantas Sabonis patyrė traumą – gali praleisti sezono pradžią

D. Sabonio atstovaujama Sakramento komanda ikisezoninėse rungtynėse 91:109 (18:26, 22:34, 21:30, 30:19) nusileido „Los Angeles Clippers“, o lietuviui mačas baigėsi anksčiau laiko patyrus dvigalvio kojos raumens (angl. hamstring) traumą.
Apie tai, kad lietuvis nebaigs rungtynių, buvo pranešta joms dar nepasibaigus.
Per 24 žaidimo minutes D. Sabonis pelnė 15 taškų (7/12 dvit., 0/5 trit.), atkovojo 14 kamuolių bei atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo aukštaūgis Johnas Collinsas, surinkęs 24 taškus. 16 taškų pridėjo Brookas Lopezas, 15 – Kawhi Leonardo sąskaitoje.
Nors „Kings“ dar liko vienerios ikisezoninės rungtynės su „Los Angeles Lakers“ ekipa, su kuria kontraktą turi Augustas Marčiulionis, abejojama, kad D. Sabonis šiose rungtynėse pasirodys aikštelėje.
Tuo pat metu dėl traumos specifikos kyla abejonių, ar lietuvis galės pradėti sezoną nuo pat pirmųjų rungtynių. Jos – kitą savaitę naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį.
