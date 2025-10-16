Eurolygos čempiono „Fenerbahce“ bandymas atsitiesti po sutriuškinimo: akistata su „Bayern“

Tragiškai Eurolygos sezoną pradėjęs čempionas „Fenerbahce“ antradienį nusileido „Dubai“ net 69:93 ir dabar turi sąskaitoje tris pralaimėjimus ir vieną pergalę.
Už turkus kur kas geriau Eurolygos sezone žaidžia „Bayern“ klubas, kuris šią savaitę nurungė Milano „Olimpia“ 64:53 ir dabar turi du laimėjimus ir dvi nesėkmes.
Per penkis pastaruosius tarpusavio mačus vokiečiai nė karto neįveikė „Fenerbahce“, o iš viso per 17 mačų „Bayern“ pergalę šventė tik 3 kartus. Pastarąjį kartą Miunchenas džiaugėsi sėkme prieš turkus 2021-siais, kai laimėjo 71:63.
Miuncheno BayernŠarūnas JasikevičiusStambulo Fenerbahce
Rodyti daugiau žymių