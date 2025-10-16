Eurolygos čempiono „Fenerbahce“ bandymas atsitiesti po sutriuškinimo: akistata su „Bayern“

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
71
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
69
BC Dubai
BC Dubai
93
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
88
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
79
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
78
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
82
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
53
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
91
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
85
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
93
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
100
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
77
„Monaco“
„Monaco“
73
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
105
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
93
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
86
Rungtynių statistika
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
83
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
64
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
70
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
37
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
32
Rungtynių statistika
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
SportasKrepšinis

Eurolygos čempiono „Fenerbahce“ bandymas atsitiesti po sutriuškinimo: akistata su „Bayern“

2025 m. spalio 16 d. 20:26
Lrytas.lt
Šarūno Jasikevičiaus vedamas Eurolygos čempionas Stambulo „Fenerbahce“ ketvirtadienį sieks susisgražinti pasitikėjimą savo jėgomis. Po tragiško mačo su „Dubai“ ir sudaužymo, „Fenerbahce“ klubas antrąjį savaitės mačą taip pat namie žaidžia su Miuncheno „Bayern“.
Daugiau nuotraukų (2)
Tragiškai Eurolygos sezoną pradėjęs čempionas „Fenerbahce“ antradienį nusileido „Dubai“ net 69:93 ir dabar turi sąskaitoje tris pralaimėjimus ir vieną pergalę.
Už turkus kur kas geriau Eurolygos sezone žaidžia „Bayern“ klubas, kuris šią savaitę nurungė Milano „Olimpia“ 64:53 ir dabar turi du laimėjimus ir dvi nesėkmes.
Per penkis pastaruosius tarpusavio mačus vokiečiai nė karto neįveikė „Fenerbahce“, o iš viso per 17 mačų „Bayern“ pergalę šventė tik 3 kartus. Pastarąjį kartą Miunchenas džiaugėsi sėkme prieš turkus 2021-siais, kai laimėjo 71:63.
Miuncheno BayernŠarūnas JasikevičiusStambulo Fenerbahce
Rodyti daugiau žymių

