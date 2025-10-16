Eurolygos naujoko „Dubai“ iššūkis „Barcelona“ ekipai

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
71
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
69
BC Dubai
BC Dubai
93
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
88
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
79
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
78
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
82
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
53
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
91
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
85
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
93
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
100
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
77
„Monaco“
„Monaco“
73
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
105
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
93
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
86
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
BC Dubai
BC Dubai
38
„Barcelona“
„Barcelona“
41
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
9
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
5
Rungtynių statistika
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
SportasKrepšinis

Eurolygos naujoko „Dubai“ iššūkis „Barcelona“ ekipai

2025 m. spalio 16 d. 18:47
Lrytas.lt
Eurolygoje ketvirtadienį penktojo turo akistatoje Jungtiniuose Arabų Emyratuose kaunasi naujokas vietos „Dubai“ klubas ir ispanų „Barcelona“.
Daugiau nuotraukų (3)
Katalonai rungtynes pradėjo itin tragiškai – kol „Dubai“ pirmavo 9:2, „Barcelona“ treneriai buvo ramūs, bet kai 7 min. šeimininkai jau pabėgo 18:5, jie pradėjo kviestis komandą minutės pertraukėlėms.
Po pirmojo kėlinio Dubajaus ekipa buvo priekyje 24:15. antrame kėlinyje katalonai greitai prisivijo oponentus 24:26.
Paskutinę antrojo kėlinio minutę „Barcelona“ po J.Parros dviejų tritaškių išsiveržė į priekį 34:30, tačiau ilsėtis išėjo pirmaudami tik 33:34.
Praėjusiame ture arabų ekipa sugebėjo sudaužyti Eurolygos čempionus Šarūno Jasikevičiaus Stambulo „Fenerbahce“ net 93:69. Dar vieną pergalę turnyre „Dubai“ iškovojo palaužęs Belgrado „Partizan“ 89:76.
Tris laimėjimus turinti „Barcelona“ šią savaitę taip pat džiaugėsi laimėjimu, įveikusi Tel Avivo „Maccabi“ 92:71.
Vienintelį pralaimėjimą katalonai užsidirbo startiniame turnyro mače su Tel Avivo „Hapoel“ – 87:103.
Dubai BasketballBarcelonaEurolyga

