Eurolygos naujoko „Dubai“ iššūkis „Barcelona“ ekipai

Katalonai rungtynes pradėjo itin tragiškai – kol „Dubai“ pirmavo 9:2, „Barcelona“ treneriai buvo ramūs, bet kai 7 min. šeimininkai jau pabėgo 18:5, jie pradėjo kviestis komandą minutės pertraukėlėms.
Po pirmojo kėlinio Dubajaus ekipa buvo priekyje 24:15. antrame kėlinyje katalonai greitai prisivijo oponentus 24:26.
Paskutinę antrojo kėlinio minutę „Barcelona“ po J.Parros dviejų tritaškių išsiveržė į priekį 34:30, tačiau ilsėtis išėjo pirmaudami tik 33:34.
Praėjusiame ture arabų ekipa sugebėjo sudaužyti Eurolygos čempionus Šarūno Jasikevičiaus Stambulo „Fenerbahce“ net 93:69. Dar vieną pergalę turnyre „Dubai“ iškovojo palaužęs Belgrado „Partizan“ 89:76.
Tris laimėjimus turinti „Barcelona“ šią savaitę taip pat džiaugėsi laimėjimu, įveikusi Tel Avivo „Maccabi“ 92:71.
Vienintelį pralaimėjimą katalonai užsidirbo startiniame turnyro mače su Tel Avivo „Hapoel“ – 87:103.