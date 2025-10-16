Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
SportasKrepšinis

Eurolygos žaidėjas sulaikytas policijos: kaltina smurtu prieš medikę

2025 m. spalio 16 d. 12:58
Lrytas.lt
Bolonijos „Virtus“ krepšininkas Luca Vildoza ir jo žmona Milica buvo sulaikyti policijos po to, kai trukdė greitosios automobiliui ir netgi bandė smurtauti prieš medicinos darbuotoją.
Kaip praneša „Il Resto del Carlino“, veiksmas prasidėjo netoli Bolonijos klubo „PalaDozza“ arenos. Greitosios automobilis buvo sustojęs šalikelėje ir padėjo sužeistam žmogui. L. Vildoza pradėjo mirksėti automobilio šviesomis ir iškoliojo medicinos darbuotojus.
Medicinos darbuotojai priklausė Raudonajam Kryžiui, rašo „La Gazzetta dello Sport“.
Tuo istorija nesibaigia. Kiek vėliau, kai greitoji jau važiavo su įjungtais švyrutėlias ir garsiniu signalu, L. Vildoza bandė sutrukdyti greitosios pagalbos automobiliui pasiekti tikslą. Žaidėjas stabdė ir visaip manevravo, rašo naujienų portalo žurnalistė Nicoletta Tempera.
L. Vildoza galiausiai buvo sustabdytas šalikelėje. Tuomet medicinos personalas nusprendė pasiteirauti, kodėl krepšininkas taip elgėsi.
Teigiama, kad 30-metis argentinietis kaltino medikus naudojimusi telefonu, o vėliau vieną iš medikių sugriebė už kaklo. Prie smurto prisijungė ir serbė L. Vildozos žmona Milica, anksčiau profesionaliai žaidusi tinklinį – ji pradėjo tempti medikei už plaukų.
Šalikelėje vykstantį chaosą pastebėjo pravažiuojantis policijos automobilis ir galiausiai krepšininkas su savo gyvenimo partnere buvo sulaikyti. Policija pradėjo tyrimą, o darbuotojai buvo suteikta medicininė pagalba.
Bolonijos VirtusEurolyga

