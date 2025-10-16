Kuriozinė situacija Atėnuose – dėl neįprastos priežasties puolėjui nebuvo leista žaisti

Pirmosios rungtynių pusės pabaigoje, kai antrajame kėlinyje žaisti buvo likusios 2 minutės ir 36 sekundės, „Panathinaikos“ vyr. treneris Erginas Atamanas norėjo atlikti dvigubą keitimą ir į aikštelę išleisti gynėją TJ Shortsą ir puolėją Nikos Rogkavopoulos.
Jei TJ Shortsas lietuvį Marių Grigonį pakeitė sėkmingai, graikui įeiti į aikštelę leista nebuvo. To priežastis – labai neįprasta.
N. Rogkavopoulos vilkėjo komandos žaidybinius marškinėlius, tačiau mūvėjo treniruotėms skirtus šortus. 24-erių krepšininkui rungtynių sekretoriatas ir teisėjai žaisti neleido.
Graikas taip aikštelėje ir nebepasirodė.