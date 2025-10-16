Lietuvos krepšinio rinktinė su britais nežais atrankos mačo – rungtynės yra atšauktos

Britų federacija patvirtino, kad atšaukiamos dvejos pasaulio čempionato atrankos rungtynės: lapkričio 27 d. neįvyks šios rinktinės mūšis su Lietuva ir lapkričio 30 d. mačas išvykoje su Islandija.
Tad vienintelį sykį rudens FIBA atrankos "lange" Rimo Kurtinaičio auklėtiniai ant parketo žengs lapkričio 30 d., kai Klaipėdoje grumsis su Italijos rinktine.
FIBA laikinai sustabdė britų federacijos teisę pripažinti ar licencijuoti profesionalias vyrų lygas bei su vyrų nacionaline komanda dalyvauti FIBA varžybose.
„Mūsų neatidėliotinas prioritetas – toliau bendradarbiauti su pagrindiniais partneriais, siekiant išlaikyti stabilumą ir konstruktyviai prisidėti prie proceso su FIBA“, – teigė laikinoji Didžiosios Britanijos krepšinio federacijos prezidentė Grace Jacca.
FIBA skelbė, kad šiuo žingsniu siekia Didžiojoje Britanijoje „atkurti reguliavimo vientisumą ir užtikrinti vyrų krepšinio valdymą Didžiojoje Britanijoje“.