Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

Lietuvos krepšinio rinktinė su britais nežais atrankos mačo – rungtynės yra atšauktos

2025 m. spalio 16 d. 23:49
Lrytas.lt
Tarptautinė krepšinio federacija (FIBA) dar šią savaitę oficialiai suspendavo Didžiosios Britanijos krepšinio federaciją. Tai reiškia, kad visų amžiaus grupių rinktinės iki specialaus sprendimo negali varžytis FIBA turnyruose. Tad tapo aišku, kad yra atšaukiamos lapkričio 27 dienos turėjusios įvykti pasaulio čempionato atrankos rungtynės, kuriose britai namie turėjo kautis su Lietuva.
Daugiau nuotraukų (2)
Britų federacija patvirtino, kad atšaukiamos dvejos pasaulio čempionato atrankos rungtynės: lapkričio 27 d. neįvyks šios rinktinės mūšis su Lietuva ir lapkričio 30 d. mačas išvykoje su Islandija.
Tad vienintelį sykį rudens FIBA atrankos "lange" Rimo Kurtinaičio auklėtiniai ant parketo žengs lapkričio 30 d., kai Klaipėdoje grumsis su Italijos rinktine.
FIBA laikinai sustabdė britų federacijos teisę pripažinti ar licencijuoti profesionalias vyrų lygas bei su vyrų nacionaline komanda dalyvauti FIBA varžybose.
„Mūsų neatidėliotinas prioritetas – toliau bendradarbiauti su pagrindiniais partneriais, siekiant išlaikyti stabilumą ir konstruktyviai prisidėti prie proceso su FIBA“, – teigė laikinoji Didžiosios Britanijos krepšinio federacijos prezidentė Grace Jacca.
FIBA skelbė, kad šiuo žingsniu siekia Didžiojoje Britanijoje „atkurti reguliavimo vientisumą ir užtikrinti vyrų krepšinio valdymą Didžiojoje Britanijoje“.
Didžiosios Britanijos vyrų krepšinio rinktinėLietuvos vyrų krepšinio rinktinėRimas Kurtinaitis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.