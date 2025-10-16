Milano komandai rungtynėse su „Žalgiriu“ nepadės vienas pagrindinių žaidėjų

Dėl ketvirtojo turo Eurolygos rungtynėse patirtos blauzdos traumos ketvirtadienio rungtynėse su Kauno „Žalgiriu“ nežais gynėjas Lorenzo Brownas.
35-erių įžaidėjas šį sezoną per dvejas sužaistas rungtynes rinko po 10 taškų, 4 atkovotus kamuolius, 5,5 rezulatyvaus perdavimo ir 11,5 naudingumo balo.
Italijos komandai dėl traumos negali padėti centras Joshas Nebo, puolėjas Vlatko Čančaras, komandos žvaigždė Zackas LeDay'us ir italas Leonardo Tote.
Rungtynių tarp „Žalgirio“ ir „Emporio Armani“ pradžia 20:00 val.