Paaiškėjo, kada LeBronas Jamesas sugrįš į aikštelę

40-metį krepšininką sustabdė reta trauma – dešinės pusės sėdimojo nervo užspaudimas arba išialgija, kai nuo sėdmens skausmas pradeda eiti ir į nugaros sritį.
Pasak ESPN žurnalisto Shamso Charanios, „Los Angeles Lakers“ superžvaigždė į aikštelę turėtų grįžti lapkričio viduryje.
„Šaltiniai teigia, kad LeBronas ir „Lakers“ planuoja, kad lapkričio viduryje jam debiutuoti būtų realistiška. Spalio 30 diena būtų anksčiausiai, kada „Lakers“ oficialiai galėtų įvertinti LeBrono Jameso būklę“, – aiškino Sh.Charania.
„Tikimasi, kad po to reikės dar keletos savaičių. Šaltinis man šįvakar teigė, kad LeBronas reabilitacijoje nuo nervo traumos neskubės, taigi pasirengimo procese laukia daug krepšinio pobūdžio atletinio darbo.“
Jeigu tokia prognozė pasitvirtins, L. Jamesas praleis pirmąsias 12-15 „Lakers“ reguliariojo sezono rungtynių.