Po dar vieno pralaimėjimo T. Masiulis kalbėjo be užuolankų: „Per daug čia mus liaupsino“

Šį kartą Lietuvos čempionai ketvirtadienį namuose vykusiose rungtynėse iššvaistė dviženklį pranašumą ir 78:89 nusileido Milano „Olimpia“ (2/3) krepšininkams.
„Sveikinimai „Olimpia“ komandai su geromis rungtynėmis. Pradėjome gerai, Arnas Butkevičius įmetė daug netikėtų metimų varžovams. Turėjome persvarą, bet tada pradėjome galvoti, kad rungtynės baigėsi, atsidūrėme pavojingoje situacijoje.
Jie grįžo, antroje rungtynių pusėje pataikė sunkius metimus ir nusipelnė šios pergalės“, – po mačo samprotavo „Žalgirio“ treneris Tomas Masiulis.
Rungtynių pradžioje neįtikėtina šou Nemuno saloje užkūrė A.Butkevičius. 32-ejų Kauno klubo puolėjas privertė griebtis už galvų ne tik varžovus, bet net ir pačius „Žalgirio“ sirgalius.
A.Butkevičius vos kiek daugiau nei per kėlinį įmetė šešis tolimus metimus iš šešių ir po pirmosios rungtynių pusės savo kraityje turėjo 20 taškų ir net 26 naudingumo balus.
„Ne tik mums, bet ir varžovams buvo netikėtumas toks pataikymas, bet kai Arnas taip pataikė, mes vis tiek nežaidėme taip, kaip turime žaisti puolime.
Čia buvo tik laiko klausimas. Galbūt visi patikėjome, kad varžovas nukraujavęs ir mums reikia kiekvienam „imtis ant savęs“. Čia gal buvo didžiausia mūsų bėda šiandien“, – kalbėjo T.Masiulis.
Neįtikėtino puolėjo spektaklio užkurtas „Žalgiris“ antrajame kėlinyje susikrovė dviženklį pranašumą ir atrodė, kad pradės triuškinantį išretėjusį „Olimpia“ klubą.
Vis dėlto atrodė blogai. Sukrutėję italai gretai sugebėjo priartėti prie kauniečių ir net prieš antrojo kėlinio pabaigą išsiveržė į priekį.
Po pertraukos įspūdingas A.Butkevičiaus šou liko praeityje – reikėjo viską pradėti nuo pradžių, o ir šį kartą sekėsi ne taip gerai.
Gynyboje „Žalgirį“ rakinę italai jautėsi vis užtikrinčiau ir patys ėmė didinti pranašumą, kuris ketvirtojo kėlinio viduryje išaugo iki dviženklio.
„Turime išlikti kartu. Nesvarbu, laimime ar pralaimime. Per daug čia mus liaupsino. Nežiūriu tinklalaidžių, neskaitau straipsnių, bet man vis tiek išmeta tas antraštes, kad mes žaidžiame kosminį krepšinį.
Tai įsideda ir žaidėjams į galvą. Nesame mes geriausi. Tai ši dviguba savaitė parodė. Turime išlikti kartu, dirbti. Pergalę Eurolygoje yra tikrai sunku pasiekti“, – pridūrė „Žalgirio“ treneris.
Kitas Eurolygos rungtynes „Žalgiris“ žais išvykoje su „Barcelona“ klubu.
– Ketveriose iš penkerių rungtynių „Žalgiris“ išbarstė bent bent 9 taškų pranašumą. Šiandien buvo išbarstyta 16 taškų. Ko galima iš to pasimokyti? – buvo paklausta T.Masiulio.
– Žaidžiame Eurolygoje. Yra rimtos komandos. Devyni taškai ar penkiolika – nieko nereiškia šiuolaikiniame krepšinyje. Turime mokėti protingiau išlaikyti persvarą, bet žaidžiame su rimtomis komandomis. Kaip ir atsilikinėjant, taip ir pirmaujant, visada galima grįžti į rungtynes.
– Ar po trijų iš eilės pergalių šią savaitę patirti pralaimėjimai dar labiau parodo tą etapą, kai reikia mokytis tai, kas neveikia iš pirmų opcijų?
– Galbūt jūs ir teisus. Abejos rungtynės buvo labai fiziškos. Mūsų gynėjai negalėjo judinti kamuolio taip, kaip mes norime. Tas irgi atsiliepė. Negalime kurti savo puolimo laisvai, bet šiandien praleidome ir 90 taškų. Tiek praleidus namuose yra sunku laimėti.
– Ar po tokio varžovo fiziškumo atsako turi keistis taktiką ar patys žaidėjai turi tiesiog atsakyti didesniu fiziškumu?
– Jei lipa ant tavęs, tu negali žengti žingsnio atgal. Turi dar labiau lipti. Pasigedau, kad liptume taip pat ir spaustume juos. Taip pat nesitikėjome iš G.Ricci penkių tritaškių, bet iš mano pasirinktos gynybos jis įmetė tos gynybos.
– Ko reikia Ignui Brazdeikiui, kad jis gautų daugiau jūsų pasitikėjimo aikštėje?
– Tai mano sprendimas, mes turime daug žaidėjų. Nėra nieko asmeniško, norėjome laimėti šias rungtynes su gynyba. Norisi turėti ir bent du gynėjus aikštėje, tad tos vietos nėra per daug aikštėje. Ieškosime vietos aikštėje, bet tokia situacija, su tuo reikia susigyventi.
