Po pirmojo pralaimėjimo G. Žibėnas atskleidė statistinį rodiklį, kuris paskandino komandą

Po pralaimėjimo vilniečių treneris Giedrius Žibėnas nedaugžodžiavo. Pasak jo, visos pagrindinės problemos buvo puolime.
„Sveikinimai Heidelbergui, jie nusipelnė pergalės. Jei atvirai, neradome balanso puolime, kamuolys nejudėjo iš vidaus į išorę. Jeigu mano trys aukštaūgiai atlieka tik tris metimus kartu sudėjus, labai sunku aikštelėje rasti balansą“, – aiškino treneris.
Tuomet specialistas atkreipė dėmesį į vieną rodiklį – taškus po klaidų. Nors „Rytas“ ir patys jų pelnė 18, varžovai iš Vokietijos vilniečių klaidas pavertė 21 tašku.
„Taškai po klaidų – jei jų gauni daugiau nei 20, labai sunku tokiame lygyje varžytis, – teigė G. Žibėnas. – Taškai po klaidų mus šiandien nužudė.“
„Ryto“ vokietis Kay'us Bruhnke spaudos konferencijoje teigė, kad viską lėmė mažos detalės.
„Sveikinimai Heidelbergo komandai, geros rungtynės. Manau, kad gerai kovėmės. Buvo momentų, kai galėjome viską padaryti geriau, nekalbėti su teisėjais, mažos detalės. Bendrai buvome fiziški, turime geriau dalintis kamuoliu. Gera kova, bet Heidelbergas laimėjo“, – teigė puolėjas.
Kitos „Ryto“ rungtynės įvyks spalio 22 d. namie su Patrų „Promitheas“ ekipa iš Graikijos.