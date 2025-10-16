Po triuškinamos nesėkmės – G. Petrauskas atviras: „Puolimas buvo tiesiog siaubingas“

Klaipėdiečiai pirmąjį kėlinį pralaimėjo net 17-os taškų skirtumu (10:27), o po dviejų kėlinių buvo pelnę vos 26 taškus ir atsiliko jau net 25 taškais (26:51).
Nors antrojoje rungtynių pusėje „Neptūnas“ ir sugebėjo kiek sumažinti atsilikimą, to nepakako ir buvo patirtas triuškinantis pralaimėjimas.
Po mačo Klaipėdos ekipos vyr. treneris Gediminas Petrauskas atkreipė dėmesį būtent į pirmąją susitikimo pusę.
„Sveikinimai namų komandai, ji nusipelnė pergalės. Pirmojoje pusėje nepažinau savo komandos, ypač puolime. Niekada nebuvome puikūs gynyboje, bet šiandien mūsų puolimas pirmojoje pusėje buvo tiesiog – nepabijokime to žodžio – siaubingas“, – atviravo specialistas.
„Antrojoje pusėje atlikome pakitimų, tačiau gynyboje nesugebėjome atsigauti. Po kiekvienos mūsų atkarpos 5:0 treneris N. Spahija atsakė tuo pačiu. Rungtynės nebuvo atkaklios. Darkart sveikinimai Venecijai.“
Kitos rungtynės klaipėdiečių laukia savų sirgalių akivaizdoje, kai spalio 21-ąją bus susigrumta su Hamburgo „Veolia Towers“ ekipa iš Vokietijos.