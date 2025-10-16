Skandalas po Europos taurės rungtynių – fanai išvijo svečių komandą iš viešbučio

Kaip praneša Izraelio „Sport5“ televizijos žurnalistė Noa Poplinger, apie du tūkstančiai protestuotojų už Palestiną užplūdo viešbutį, į kurį po rungtynių turėjo grįžti Izraelio komanda.
„Hapooel“ planavo grįžti į viešbutį, tačiau vietos policija negalėjo garantuoti žaidėjų saugumo, todėl buvo nuspręsta komandą perkelti į kitą viešbutį.
Ekipa buvo relokuota lydima gausios policijos palydos, o procese dalyvavo ir policijos straigtasparnis.
„Hapoel“ komandos žaidėjai prieš ketvirtadienį laukiantį skrydį liko be bagažo. Visgi viešbutis, kuriame krepšininkai turėjo miegoti, sutiko pagelbėti ir jo darbuotojai atvežė žaidėjų daiktus į naująją apgyvendinimo vietą.
„Nesame patyrę tokio dalyko, vietinė policija mus varinėjo iš vietos į vietą ir sako, kad negali užtikrinti mūsų saugumo“, – žurnalistei teigė klubo atstovas.
Būtent dėl saugumo tiek BAXI ekipa, tiek ir Roko Giedraičio atstovaujama Tenerifės „La Laguna“, tiek ir Eurolygoje žaidžianti „Valencia Basket“ svečius iš Izraelio šią savaitę priėmė tuščiose arenose, o prieš mačus vyko protestai prieš Izraelį ir jo veiksmus Gazos ruože.
