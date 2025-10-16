Lrytas Premium prenumerata tik
Turtingajam „Hapoel" savininkui – teisėsaugos bėdos: kaltina mokesčių slėpimu

2025 m. spalio 16 d. 09:12
Lrytas.lt
Tel Avivo „Hapoel“ komanda šį tarpsezonį investavo dešimtis milijonų eurų, kad surinktų komandą debiutiniam Eurolygos sezonui. Visą projektą ant savo pečių laiko turtingasis komandos savininkas Oferis Yannay'us.
O. Yannay'us – vienas energetikos kompanijos „Nofar Energy“ vadovų. Prieš porą metų jis perėmė „Hapoel“ komandos kontrolę iš fanų organizacijos, kuriai iki tol didžiąja dalimi komanda ir priklausė.
Kai „Hapoel“ ekipa 2009-aisiais dėl bankroto buvo uždaryta, įsikūrė nauja organizacija – fanų asociacija. Iki 2023-iųjų tai buvo vienintelis klubas Izraelyje, kurio – kaip ir futbolo klubų Vokietijoje – pagrindinis akcininkas buvo būtent fanai.
Tuomet ekipą perėmė būtent O. Yannay'us, kuriam dabar priklauso 51% akcijų. Iki tol 86,61% klubo kontroliavo fanų organizacija. Dabar Izraelio prokuratūra sako, kad šis klubo perėmimas buvo nelegalus.
Kaip praneša portalo „ONE“ žurnalistas Riffas Grossas, O. Yannay'us kaltinamas mokesčių slėpimu. Pasak prokuratūros, žymusis verslininkas perėmė klubo kontrolę, tačiau buvusias klubo skolas paliko fanų organizacijai, kuri lėšų, kuriomis jas galėtų padengti, neturi.
„Jis nelegaliai pasinaudojo korporatyvine struktūra, kad atskirtų teises, tenkančias jam, ir skolas, kurios lieka fanų asociacijai, – teigia prokurorė Jarias Pamos. – O. Yannay'us gaudamas aukštos ekonominės vertės objektą – profesionalią krepšinio komandą – pastebimai praturtėjo. Ekonominė vertė žymima ne tik paties klubo verte, bet ir to turto prigimtimi, kuris kaip papildomą naudą jam atneša reputacijos pagerėjimą.
Mokesčių agentūra buvo „nuskurdinta“ negalėdama administruoti skolos iš bankrutuojančios asociacijos. Su tuo siejamas priežastinis ryšys, nes O. Yannay'aus praturtėjimas įvyko tiesiogiai dėka klubo perdavimo naujiesiems savininkams. Viskas įvyko pažeidžiant įstatymus.“
Padaryta žala siekia milijonus Izraelio šekelių. O. Yannay'us atsisakė komentuoti situaciją.
Tel Avivo HapoelEurolyga

