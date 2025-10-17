„Atgimė lyg Feniksas“: Italijos spauda nepatikėjo „Olimpia“ krepšininkų pergale Kaune

„Jei kas nors tai supratote, privalote pakelti ranką ir tai padaryti kuo greičiau. Fantastiškas Eurolygos pasaulis apsivertė aukštyn kojomis per 40 minučių kelionę nuo Miuncheno iki Kauno. Po vienų iš blogiausių pastarųjų metų rungtynių, per kurias įmetė tik 53 taškus, beveik nuskendusi Kaune, kur antrajame kėlinyje atsiliko 16 taškų, Milano „Olimpia“ atgimė lyg Feniksas ir nugalėjo lyderius jų aikštėje“. Šiomis eilutėmis ketvirtadienį vykusių Eurolygos rungtynių aprašymą pradėjo „Quatidiano Sportivo“ leidinys.
Italijos žiniasklaidai buvo sunku patikėti, kad labai silpnai sezoną pradėję Milano krepšininkai sugebėjo per kelias minutes viską apversti aukštyn kojomis ir nugalėjo savaitės pradžioje Eurolygoje pirmavusį Kauno „Žalgirį“ 89:78.
„Quotidiano Sportivo“ buvo anaiptol ne vienintelis, aiktelėjęs iš nuostabos. „Olimpia“ sensacingai nugalėjo Kaune“, - antraštėje parašė vienas iš didžiausių Italijos sporto leidinių „Corriere dello Sport“. „Kaip atsigavo „Olimpia“!“ – šūktelėjo ilgametis Italijos sporto žiniasklaidos lyderis „La Gazzetta dello Sport“.
„Atsigavusi „Olimpia“. Nepaisant pavojaus, jie laimėjo „Žalgirio“ arenoje“, - antraštėje džiūgavo „Basket Inside“ leidinys.
Milano komanda iki kelionės į Kauną laimėjo tik vienerias rungtynes – pirmajame ture „Olimpia“ nugalėjo Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipą, o paskui patyrė tris iš eilės nesėkmes. Italų tikėjimą Milano krepšininkais ypač pakirto šios savaitės pradžioje vykusios rungtynės Bavarijoje, kur „Olimpia“ pelnė vos 53 taškus ir pralaimėjo Miuncheno „Bayern“ klubui 53:64.
Didelės vilties atsitiesti Kaune nebuvo. „Padėtis atrodė tragiška, nes be keturių susižeidusių aukštaūgių Josho Nebo, Zacho LeDay, Vlatko Čančaro ir Leonardo Totės, negalėjo žaisti gynėjas Lorenzo Brownas. Trūko trijų penktadalių starto penketo“, - kodėl netikėjo „Olimpia“ galimybėmis, paaiškino „Quotidiano Sportivo“. Beje, jei visi keturi aukštaūgiai praleido nežaidė ir Miunchene, tai L.Brownas iš rikiuotės iškrito tik šios savaitės viduryje.
„Nors praradus dar ir L.Browną padėtis tapo kritinė, „Olimpia“ sugebėjo laimėti Kaune. Pasirodymas buvo itin žymus, nes Milano komanda atsigavo, kai atrodė, jog 16 taškų skirtumu pirmavęs „Žalgiris“ nesunkiai laimės. Vis dėlto antrojoje pusėje kantrybė ginantis ir atsiradę ryšiai puolant prikėlė Milano komandą, kuri ketvirtajame kėlinyje smogė lemiamą smūgį ir paguldė ant menčių stipriai sezoną pradėjusius varžovus“, - svarbiausius ketvirtadienio įvykius aprašė „Basket Inside“.
„Po slogaus pralaimėjimo Miunchene, „Olimpia“ reikėjo kaip tik tokio pasirodymo. Ettorės Messinos vyrai laimėjo „Žalgirio“ arenoje, ir tai padaryti buvo nelengva. Pirma, „Žalgiris“ visiems parodė, kad sezono pradžioje yra puikios būklės, o antra, traumų išretinta Milano komanda labai prastai pradėjo rungtynes Kaune.
Nepaisydama visų sunkumų, be Josho Nebo, Zacho LeDay, Vlatko Čančaro ir Lorenzo Browno žaidžianti Milano komanda sugebėjo ištverti ir parodyti pasiaukojimą bei atsidavimą. Būtent to tikėjosi E.Messina ir po šios pergalės dviguba Eurolygos savaitė nebeatrodo tokia skaudi“, - rungtynių įspūdžius atpasakojo „Basket Magazine“.
Žaisti negalėjusius krepšininkus „Olimpia“ gretose pakeitė kiti. „Olimpia“ užėmė „Žalgirio“ areną pasitelkusi skirtingus vedlius nuo Giampaolo Ricci iki Marko Guduričiaus ir Devino Bookerio bei paskui estafetę perėmusios Quinno Elliso ir Bryanto Dunstono ašies“, - rungtynių didvyrius vardino „Quotidiano Sportivo“.
O didžiausių pagyrimų nusipelnė 34 metų komandos kapitonas, ketvirtadienį karjeros taškų rekordą pasiekęs G.Ricci. „G.Ricci buvo tikras gladiatorius. Trūkstant žaidėjų, jis turėjo žaisti neįprastai ilgai ir pelnė 15 taškų“, - „raudonųjų batelių“ veteranui nusilenkė „Basket Magazine“. „Atsižvelgiant į praradimus, spragą užpildė kapitonas G.Ricci. Jo penki tritaškiai buvo gyvybiškai svarbūs, kai Milano komanda surengė spurtą antrojoje pusėje“, - italą gyrė ir „Quotidiano Sportivo“.
„Žalgiris“ taip pat turėjo netikėtą vedlį. „Arnas Butkevičius pirmojoje pusėje pataikė viską. Bet jo komandos draugai tikriausiai prisnūdo ant jo laurų. Kai lietuvis stabtelėjo, šviesos išsijungė“, - rašė „Basket Magazine“.
Tą patį žalgirietį pažymėjo „Pianeta Basket“: „Po Miunchene patirto pralaimėjimo atsigavusi „Olimpia“ skambiai nugalėjo „Žalgirį“. Lietuviams 20 taškų pelnė nustebinęs A.Butkevičius, bet jis išsikvėpė antrojoje pusėje, o kartu išsikvėpė ir visas Kauno komandos puolimas. Tuo pasirūpino ir puiki Milano ekipos gynyba.“
Italijos krepšinio apžvalgininkams Milano komandos perspektyvos po trijų iš eilės pralaimėjimų atrodė miglotos. Bet Kauno įvykiai pakeitė požiūrį. „Įrodymas, kurio mums reikėjo: Milano komanda laimėjo Kaune“, - antraštėje parašė „Basket Magazine“.
„Po trijų iš eilės pralaimėjimų „Olimpia“ vėl pakėlė galvą ir pasiekė svarbią pergalę. E.Messinos komanda sugebėjo pakilti po sunkios pradžios. Apskritai, E.Messinos puolimas yra stiprus, tai įrodo šešių krepšininkų dviženklis rezultatyvumas“, - kuo labiausiai patiko „Olimpia“, nurodė „La Gazzetta dello Sport“.
„Pirmoji rungtynių pusė „Žalgirio“ arenoje buvo sudaryta iš dviejų priešingų dalių. Pirmajame kėlinyje Milano komandai nepavyko nieko sukurti puolant – „Olimpia“ pelnė tik 13 taškų. „Žalgiris“ pasinaudojo „Olimpia“ jėgos trūkumu, atkovojo kamuolius puldamas ir vertė juos taškais. T.Masiulio komanda greičiau judėjo, o atakas pabaigdavo A.Butkevičius, kuris pirmojoje pusėje pelnė 20 taškų.
Antrojo kėlinio pradžia buvo lyg pirmojo kėlinio tęsinys, bet po kelių minučių viskas apsivertė ir Milano komanda pradėjo bausti lietuvius žaisdama du prieš du. Kamuolys judėjo greičiau, pasipylė tritaškiai ir „Olimpia“ netikėtai surengė spurtą 12:0.
Trečiajame kėlinyje Milano komanda žaidė geriau ir atsakė į Ą.Tubelio metimus. E.Messinos vyrai, pasinaudoję Ousmane‘o Diopo jėga, uždarė savo baudos aikštelę. Rezultatas buvo apylygis iki 32-osios minutės, kai greitai kamuolį perdavinėjusi „Olimpia“ pradėjo tolti“, - rungtynes atpasakojo „La Gazzetta dello Sport“.