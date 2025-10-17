C. Reddishas atskleidė pagrindindės persikėlimo į Šiaulius priežastys ir apibūdino L. Jameso asmenybę

Rugsėjo 11 d. oficialiai „Šiaulius“ papildęs buvęs 10-tas NBA naujokų biržos šaukimas per penkerias šalies pirmenybių rungtynes renka po 11,8 taško (55,6 proc. dvit., 76,9 proc. baud.), atkovoja po 4 kamuolius ir renka po 13,4 naudingumo balo.
Reddishas persikėlimą į „Šiaulius“ motyvavo tuo, kad norėjo pakeisti aplinką.
„Norėjau šanso žaisti ir vėl mėgautis krepšiniu. Žaidžiau visoje JAV ir nebuvau rungtyniavęs už jos ribų, tad ieškojau pokyčių ir kažko kitokio“, – apie sprendimą kalbėjo puolėjas.
Reddishas 2022–2024 m. rungtyniavo kartu su LeBronu Jamesu, o apie NBA legendą „Šiaulių“ legionierius atsiliepė gražiais žodžiais.
„Jis labai žemiškas, – apie santykį su „Lakers“ žvaigžde kalbėjo atletas. – Su juo yra lengva bendrauti ir būti šalia. Manau, kad jis artimas su daugeliu komandos narių. Jis tiesiog geras bičas, su kuriuo gali leisti laiką.“
„Jo pastovumas, – žavinčią LeBrono savybę išskyrė Reddishas. – Ir kalbu apie visą jo gyvenimą, ne tik apie krepšinį. Jis nuosekliai treniruojasi, žinoma, dirba labai sunkiai, rūpinasi savo kūnu. Lygiai taip pat nuosekliai būna tėčiu, būna šalia šeimos. Jis tai daro nuolat. Nėra dienos, kai jis nesirūpintų savimi bei šeima. Todėl jis yra tuo, kuo yra.“
26-metis pokalbyje taip pat pasidalijo pirmaisiais įspūdžiais apie miestą, komandą, naują kultūrą bei atsakė į „Geltonai Juodų“ klubo narių užduotus klausimus.
Pilnas pokalbis: