Dėl nesėkmės Ąžuolas Tubelis pirštu dūrė ir į save: „Dar reikia laiko“

Šį kartą Lietuvos čempionai namuose 78:89 turėjo pripažinti Milano „Olimpia“ (2/3) krepšininkų pranašumą.
Į minėtą akistatą „Žalgiris“ žengė kaip mačo favoritas – garsusis Italijos klubas į Nemuno sala atvyko išretintas traumų.
Vis dėlto sėkminga rungtynių pradžia netrukus perkreipė stalus – svečiai pasivijo kauniečius, o antroje rungtynių dalyje galutinai perėmė kontrolę.
„Milanas turėjo nemažai žaidėjų, bet tai nereiškia, kad jie negali žaisti gerai. Dažniausiai taip ir būna – kai daug žaidėjų nežaidžia, susiima kiti, kovoja už tuos, kurių nėra, visada sunku žaisti.
Man, kaip naujokui Eurolygoje, dar vienos rungtynės, kai gavau labai daug patirties, ypač gynyboje. Aišku, puolime taip pat perskubėjau daug kur. Reikia dar laiko, kad priprasčiau. Nežinau, mokausi kiekvieną dieną“, – po mačo kalbėjo „Žalgirio“ naujokas Ąžuolas Tubelis.
Pralaimėjimu pažymėtose rungtynėse jis įmetė 14 taškų ir atkovojo 5 kamuolius.
„Žalgiris“ didžiausių problemų ketvirtadienį sulaukė besiginant – varžovai šeimininkams įm
etė net 89 taškus, o prie tritaškio linijos labiausiai T.Masiulio auklėtinius baudė visus penkis tolimus metimus pataikęs italas Giampaolo Ricci.
„Nežinau, užmėtė tais tritaškiais. Nesujudėjome, nesurotavome kur reikėjo. Palyginus tikrai agresyviai gynėmės, bet vis tiek labai protingi varžovų žaidėjai, rado laisvus metimus, prasiveržimus. Turime pasistiebti gynyboje“, – tęsė A.Tubelis.
23-ejų puolėjas nulenkė galvą ne tik prieš varžovus, bet ir prieš savo komandos draugą Arną Butkevičių, kuris pirmoje rungtynių dalyje pataikė net 6 tritaškius ir savo sąskaitoje turėjo 20 taškų.
„Gali mesti jis tuos tritaškius (juokiasi). Kai užsikūrė, tai net nesu matęs, kad tokį išmestų ir pataikytų – „kiauras“ iš kampo. Visada smagu už Arną. Pakėliau galvą (antrajame kėlinyje) jau pas jį dega 20 taškų. Labai smagu už jį.
Galbūt gaus daugiau pasitikėjimo, pradės mesti dar daugiau, tegul tik meta, nes mums tai padeda“, – pridūrė Ą.Tubelis.
Dviejų iš eilės pralaimėjimų seriją „Žalgiris“ sieks nutraukti kitą savaitę, kai išvykoje surems ietis su „Barcelona“ krepšininkais.
„Aš asmeniškai tikrai nepasiduosiu neigiamoms emocijoms. Komanda tikrai supranta, ką reiškia pralaimėti. Reikia judėti į priekį“, – samprotavo „Žalgirio“ debiutantas.
Ąžuolas TubelisKauno ŽalgirisMilano Olimpia
