Dėl nesėkmės Ąžuolas Tubelis pirštu dūrė ir į save: „Dar reikia laiko“

Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Eurolyga 2025
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
71
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
69
BC Dubai
BC Dubai
93
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
88
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
79
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
78
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
82
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
53
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
91
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
85
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
93
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
100
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
77
„Monaco“
„Monaco“
73
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
105
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
93
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
86
Rungtynių statistika
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
83
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Rungtynių statistika
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
78
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
89
Rungtynių statistika
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
88
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
94
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
95
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
SportasKrepšinis

Dėl nesėkmės Ąžuolas Tubelis pirštu dūrė ir į save: „Dar reikia laiko“

2025 m. spalio 17 d. 14:31
16 taškų pranašumą vėjais per kelias akimirkas paleidęs Kauno „Žalgiris“ (3/2) sėkmingą Eurolygos sezono startą jau paliko užmarštyje. Tomo Masiulio auklėtiniai ketvirtadienį patyrė antrąjį pralaimėjimą iš eilės.
Daugiau nuotraukų (10)
Šį kartą Lietuvos čempionai namuose 78:89 turėjo pripažinti Milano „Olimpia“ (2/3) krepšininkų pranašumą.
Į minėtą akistatą „Žalgiris“ žengė kaip mačo favoritas – garsusis Italijos klubas į Nemuno sala atvyko išretintas traumų.
Vis dėlto sėkminga rungtynių pradžia netrukus perkreipė stalus – svečiai pasivijo kauniečius, o antroje rungtynių dalyje galutinai perėmė kontrolę.
„Milanas turėjo nemažai žaidėjų, bet tai nereiškia, kad jie negali žaisti gerai. Dažniausiai taip ir būna – kai daug žaidėjų nežaidžia, susiima kiti, kovoja už tuos, kurių nėra, visada sunku žaisti.
Man, kaip naujokui Eurolygoje, dar vienos rungtynės, kai gavau labai daug patirties, ypač gynyboje. Aišku, puolime taip pat perskubėjau daug kur. Reikia dar laiko, kad priprasčiau. Nežinau, mokausi kiekvieną dieną“, – po mačo kalbėjo „Žalgirio“ naujokas Ąžuolas Tubelis.
Pralaimėjimu pažymėtose rungtynėse jis įmetė 14 taškų ir atkovojo 5 kamuolius.
„Žalgiris“ didžiausių problemų ketvirtadienį sulaukė besiginant – varžovai šeimininkams įm
etė net 89 taškus, o prie tritaškio linijos labiausiai T.Masiulio auklėtinius baudė visus penkis tolimus metimus pataikęs italas Giampaolo Ricci.
„Nežinau, užmėtė tais tritaškiais. Nesujudėjome, nesurotavome kur reikėjo. Palyginus tikrai agresyviai gynėmės, bet vis tiek labai protingi varžovų žaidėjai, rado laisvus metimus, prasiveržimus. Turime pasistiebti gynyboje“, – tęsė A.Tubelis.
23-ejų puolėjas nulenkė galvą ne tik prieš varžovus, bet ir prieš savo komandos draugą Arną Butkevičių, kuris pirmoje rungtynių dalyje pataikė net 6 tritaškius ir savo sąskaitoje turėjo 20 taškų.
„Gali mesti jis tuos tritaškius (juokiasi). Kai užsikūrė, tai net nesu matęs, kad tokį išmestų ir pataikytų – „kiauras“ iš kampo. Visada smagu už Arną. Pakėliau galvą (antrajame kėlinyje) jau pas jį dega 20 taškų. Labai smagu už jį.
Galbūt gaus daugiau pasitikėjimo, pradės mesti dar daugiau, tegul tik meta, nes mums tai padeda“, – pridūrė Ą.Tubelis.
Dviejų iš eilės pralaimėjimų seriją „Žalgiris“ sieks nutraukti kitą savaitę, kai išvykoje surems ietis su „Barcelona“ krepšininkais.
„Aš asmeniškai tikrai nepasiduosiu neigiamoms emocijoms. Komanda tikrai supranta, ką reiškia pralaimėti. Reikia judėti į priekį“, – samprotavo „Žalgirio“ debiutantas.
Ąžuolas TubelisKauno ŽalgirisMilano Olimpia
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.