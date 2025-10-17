Eurolyga: ASVEL – „Virtus“

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
71
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
69
BC Dubai
BC Dubai
93
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
88
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
79
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
78
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
82
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
53
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
91
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
85
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
93
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
100
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
77
„Monaco“
„Monaco“
73
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
105
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
93
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
86
Rungtynių statistika
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
83
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Rungtynių statistika
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
78
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
89
Rungtynių statistika
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
88
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
94
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
95
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
73
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Rungtynių statistika
„Monaco“
„Monaco“
83
„Valencia“
„Valencia“
72
Rungtynių statistika
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
49
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
46
Rungtynių statistika
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
31
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
35
Rungtynių statistika
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
31
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
36
Rungtynių statistika
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
SportasKrepšinis

Eurolyga: ASVEL – „Virtus“

2025 m. spalio 17 d. 20:52
Lrytas.lt
Tiesiogiai
Penktadienį Vilerbane vietos ASVEL (1/3) klubas siekia pergalės prieš Bolonijos „Virtus“ (2/2) ekipą.
Rungtynių eigą gyvai sekite Lrytas portale.
ASVEL savo sąskaitoje turi tik 1 pergalę ir užima 18-ąją poziciją.
Bolonijos klubas su 2 pergalėmis rikiuojasi 13-oje vietoje.
Praėjusio sezono tarpusavio dvikovose abi komandos pergalės šventė namuose.
Vilerbano ASVELBolonijos VirtusEurolyga

