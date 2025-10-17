Eurolyga nubaudė „Žalgirį“ nugalėjusio Milano klubo trenerį

Pati didžiausia bauda teko Tado Sedekerskio atstovaujamo Vitorijos „Baskonia“ klubo prezidentui Joseanui Querejetai. Už tai, kad jis bandė įsiveržti į teisėjų kambarį per ilgąją rungtynių su Atėnų „Panathinaikos“ pertrauką, 68-erių vyrui buvo skirtas 8000 eurų bauda.
Nubaustas buvo ir Lietuvos žurnalistus ketvirtadienio vakarą Kauno „Žalgirio“ arenoje mokęs Milano „Emporio Armani“ vyr. treneris Ettore Messina.
Jam buvo skirta 5000 eurų bauda už komentarus apie teisėjavimą. Tai „krepšinio profesoriumi“ vadinamas specialistas darė po trečiojo turo rungtynių su „Monaco“ klubu.
Buvo nubausti ir du krepšininkai. 5000 eurų baudas gavo Stambulo „Anadolu Efes“ žvaigždė Shane'as Larkinas ir „Panathinaikos“ gynėjas Jerianas Grantas. Abiems žaidėjams nuobaudos skirtos dėl komentarų apie teisėjavimą.
Milano Emporio ArmaniEttore MessinaShane'as Larkinas
Rodyti daugiau žymių