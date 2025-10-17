Orai
Eurolyga 2025
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
71
„Barcelona“
92
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
69
BC Dubai
93
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
88
Kauno „Žalgiris“
79
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
78
Stambulo „Anadolu Efes“
82
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
64
Milano „Olimpia“
53
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
91
Vilerbano ASVEL
85
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:30
„Valencia“
93
Hapoel Tel Aviv
100
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
77
„Monaco“
73
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
105
Vitorijos „Baskonia“
87
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
93
Belgrado „Partizan“
86
Rungtynių statistika
2025-10-16
19:00
BC Dubai
83
„Barcelona“
78
Rungtynių statistika
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
78
Milano „Olimpia“
89
Rungtynių statistika
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
88
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
94
Pirėjo „Olympiakos“
95
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Crvena zvezda“
38
Madrido „Real“
37
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Anadolu Efes“
18
Atėnų „Panathinaikos“
19
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Monaco“
23
„Valencia“
18
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Bolonijos „Virtus“
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Belgrado „Partizan“
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Hapoel Tel Aviv
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Madrido „Real“
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
BC Dubai
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
„Monaco“
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
„Valencia“
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Vitorijos „Baskonia“
Sportas
Krepšinis
2025 m. spalio 17 d. 20:19
Eurolygos lentelės kaimynų dvikova: „Monaco“ – „Valencia“
2025 m. spalio 17 d. 20:19
Lrytas.lt
Tiesiogiai
„Monaco“ (2/2) krepšininkai penktadienį namuose priima į Eurolygą sugrįžusią „Valencia Basket“ (2/2).
Daugiau nuotraukų (1)
Rungtynių eigą gyvai sekite Lrytas portale.
Monegaskai su 2 laimėjimais rikiuojasi 9-oje vietoje.
Valensijos klubas sezoną pradėjo 2 pergalėmis, tačiau vėliau 2 kartus suklupo ir užima 10-ąją vietą.
Monaco
Valencia Basket
Eurolyga