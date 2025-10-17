Eurolygos lentelės kaimynų dvikova: „Monaco“ – „Valencia“

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
71
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
69
BC Dubai
BC Dubai
93
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
88
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
79
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
78
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
82
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
53
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
91
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
85
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
93
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
100
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
77
„Monaco“
„Monaco“
73
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
105
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
93
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
86
Rungtynių statistika
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
83
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Rungtynių statistika
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
78
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
89
Rungtynių statistika
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
88
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
94
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
95
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
38
Madrido „Real“
Madrido „Real“
37
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
18
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
19
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Monaco“
„Monaco“
23
„Valencia“
„Valencia“
18
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
SportasKrepšinis

Eurolygos lentelės kaimynų dvikova: „Monaco“ – „Valencia“

2025 m. spalio 17 d. 20:19
Lrytas.lt
Tiesiogiai
„Monaco“ (2/2) krepšininkai penktadienį namuose priima į Eurolygą sugrįžusią „Valencia Basket“ (2/2).
Rungtynių eigą gyvai sekite Lrytas portale.
Monegaskai su 2 laimėjimais rikiuojasi 9-oje vietoje.
Valensijos klubas sezoną pradėjo 2 pergalėmis, tačiau vėliau 2 kartus suklupo ir užima 10-ąją vietą.
