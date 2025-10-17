Keistenybė NBA lygoje: keli žaidėjai staiga sumažėjo net 8 centimetrais

Ekipos didžiausia žvaigždė, kadaise Lietuvoje žaidęs LaMelo Ballas sumažėjo pora centimetrų. Visgi net keletas krepšininkų patyrė dar didesnius ūgio nuostolius.
Pavyzdžiui, gynėjas Collinas Sextonas (190 cm → 182 cm) ir puolėjas Drew Petersonas (205 cm → 198 cm) abu sumažėjo net 6 coliais (7,62 cm).
Daugybės žaidėjų ūgiai buvo sumažinti bent vienu coliu (2,54 cm), o komandos fanams labiausiai iš tokių pokyčių įstrigo 22-ejų trečiąjį sezoną komandoje žaidžiančio Brandono Millerio ūgis.
B. Milleris, praėjusį sezoną rinkęs po 21 tašką per rungtynes, pažymėtas kaip 198 cm ūgio, tačiau fanai stipriai tuo abejoja. Abejonių kelia ir kitų žaidėjų duomenys.