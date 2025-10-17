Klaipėdos „Neptūno“ merginos iššvaistė dviženklę persvarą ir krito po žymaus klubo kojomis

Palangoje žaidusios Martyno Airošiaus auklėtinės 69:82 (18:22, 24:11, 7:24, 20:25) pralaimėjo Atėnų „Panathinaikos“.
Klaipėdietės antrojo kėlinio pabaigoje turėjo 11 taškų persvarą (38:27), o po pirmosios pusės pirmavo devyniais taškais (42:33), tačiau antroji rungtynių pusė buvo itin nesėkminga.
„Neptūno“ krepšininkėms pirmaujant 47:37 svečių ekipa spurtavo 11:0 ir perėmė rungtynių kontrolę. Nors Cassidy Mihalko atsakė dviem taikliomis baudomis, PAO trečiąjį kėlinį užbaigė spurtu 9:0 ir į lemiamą ketvirtį išsinešė aštuonių taškų pranašumą (57:49).
Klaipėdos krepšininkėms priartėti pavyko tik lemiamo ketvirčio pradžioje (52:57), tačiau „Panathinaikos“ pergalės iš savo rankų nepaleido.
Rezultatyviausia nugalėtojų gretose buvo amerikietė Jaelyn Brown, pelniusi 19 taškų, atkovojusi 9 kamuolius ir surinkusi 28 naudingumo balus. 17 taškų, 8 atkovotus kamuolius ir 22 naudingumo balus pridėjo Ioanna Chatzileonti.
„Neptūno-Amberton“ gretose lyderiavo 22 taškus pelniusi Caitlin Bickle (4/8 trit.), po 13 taškų pridėjo latvės Anna Liepina (9 atk. kam.) ir Kate Vilka.
Kitos Lietuvos komandos rungtynės Europos taurėje – kitą ketvirtadienį, rugpjūčio 23-iąją, 19:00 val. namie su dvi pergales per pirmąsias dvejas rungtynes iškovojusia Salamankos „Perfumerias Avenida“ ekipa iš Ispanijos.