„Bešiktaš“ ekipa įdėjo nuotrauką, kurioje dvi priešininkių krepšininkės pavaizduotos kaip padavėjos, aptarnaujančios tris tuo metu vakarieniaujančias Turkijos ekipos žaidėjas.
Graikijos klube iškart kilo nepasitenkinimas. Kadangi abiejų šalių santykiai dėl istorinių karinių konflktų nėra patys geriausi, „Athinaikos“ tokį įrašą pamatė kaip įžeidų ir išleido atskirą pranešimą.
„Praėjo daugiau nei dvi valandos, o įrašas vis dar nepašalintas, todėl turime viešai išreikšti nepasitenkinimą tokiu fenomenu, kuris nuolatinis kartojimasis po kiekvienos graikų ir turkų komandų dvikovos tiek klubiniame, tiek nacionaliniame lygmenyje neatrodo kaip atsitiktinumas.
FIBA bus nusiųstas oficialus mūsų organizacijos viešas šio įrašo pasmerkimas ir mes toliau sieksime, kad krepšinis vienytų, ir tokiais sudėtingais ir pavojingais laikais privalome būti atsargūs ir neperžengti plonos raudonos linijos“, – rašoma Graikijos ekipos pranešime.
„Bešiktaš“ komanda savo veiksmus aiškino kaip atsaką ir priešininkių komandos instagrame įkeltą įrašą, kuriame džiaugiamasi pasimatymu su graikių aukštaūge Mariella Fasoula, dabar žaidžiančia būtent Turkijos ekipoje.