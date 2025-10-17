Krepšinio federacijos atstovas pakomentavo situaciją apie rinktinės draugiškas rungtynes su britais

Dviejų dienų sesijoje dalyvavo aštuonių didžiausių Europos krepšinio federacijų ir asociacijų atstovai. Pagrindinis FIBA renginio tikslas – supažindinti savo nares su Pasaulio taurės Katare vizija, pagrindinėmis idėjomis ir rinkodariniais instrumentais.
„Labai produktyvi dviejų dienų kelionė, skirta akcentuoti atrankos į pasaulio čempionatą Katare pradžią. Pirmą kartą teko svečiuotis FIBA būstinėje, kuri yra tikras krepšinio istorijos muziejus, o jame labai smagu matyti daug lietuviškų akcentų“, – pastebėjo asociacijos „Lietuvos krepšinis“ generalinis sekretorius.
Pasaulio taurė Katare vyks 2027 m., o kelią link jo Lietuvos rinktinė pradės jau lapkričio mėnesį.
D. Domarkas turmpai pakomentavo ir Didžiosios Britanijos situaciją. Su šios šalies krepšininkais Lietuvos rinktinė Londone turėjo susitikti lapkričio 27 d. Šiuo metu FIBA dėl ydingo valdymo yra suspendavusi D. Britanijos narystę, todėl šių rungtynių likimas šiuo metu yra pakibęs ore.
„Dėl FIBA pritaikytų sankcijų Didžiosios Britanijos krepšinio federacijai kol kas nėra aišku prieš ką žaisime pirmose FIBA lango rungtynėse, tačiau esame informuoti, jog iki lapkričio pradžios tas aiškumas tikrai atsiras“, – kalbėjo D. Domarkas.
Kalbėdamas apie FIBA nubrėžtas gaires Pasaulio taurės atrankai ir finaliniui etapui, D. Domarkas teigė:
„Tikrai džiugu matyti FIBA dedamas pastangas pakelti krepšinio lygį ir žiūrovų įsitraukimą. Dvi dienas FIBA komanda pristatinėjo įvairiausius įrankius ir galimybes, kurios padės įtraukti krepšinio bendruomenę ir kartu kurti bendrą krepšinio istoriją, nes kelias į Pasaulio taurę prasideda jau lapkritį. Žinant, kad mūsų kelias nebus pats lengviausias, sieksime padaryti viską, jog Lietuvos rinktinę arenose palaikytų kuo daugiau žiūrovų, nes kiekvieną kartą, kai rinktinės krepšininkas užsivelka rinktinės marškinėlius, svarbiausia tampa ne tai, kas parašyta ant nugaros, o kas yra ant marškinėlių priekio – Lietuva.“
Kam FIBA dabar labiausiai skiria dėmesio, kur dedami didžiausi akcentai ir kas įdomiausia Lietuvai? – ltu.basketball paklausė D. Domarko.
Didžiausias dėmesys skiriamas socialinių tinklų įtraukimui, fanų bazės plėtimui, čempionato kokybės gerinimui bei veiklos komercializavimui. Sesijų metu vyko produktyvios diskusijos, kurių metu buvo išsakytos ir mūsų, kaip organizacijų, kurios vienija krepšinio sirgalius, požiūriai. Džiaugiuosi dialogo produktyvumu ir greitu metu pastebėsite, kaip realizuosis šio susitikimo diskusijos.
Ar su FIBA vadovais teko kalbėtis apie Lietuvos krepšinį?
Tokie susitikimai visada atneša naudą ne tik žinių, bet ir naujų pažinčių prasme. Tikrai užmezgiau artimus ryšius su kitų šalių krepšinio federacijų atstovais. Pasidalinome bendromis nuotaikomis, kuo gyvena kiekvienos šalies federacija. Su FIBA vadovais neformaliai pabendravome po moterų atrankos burtų traukimo ceremonijos. Jie mus pasveikino su solidžiu vyrų rinktinės pasirodymu Europos čempionate, pasidžiaugė mūsų fanų aktyvumu, taip pat didelį dėmesį parodė moterų rinktinės pasirodymui ir pozityvui dėl 2027 m. Europos čempionato, kuris vyks Lietuvoje.
Kataras į artėjantį čempionatą investuoja milžiniškas sumas. Ar galite atskleisti, kuo šis čempionatas bus ypatingas?
Daug dėmesio sesijų metu buvo skiriama fanų kelionių paketams, kurie bus pasiekiami iš karto, kai nacionalinė rinktinė kvalifikuosis į pasaulio čempionatą. FIBA yra sudariusi sirgalių paketų susitarimus su „Qatar Travel“, kurie apima apgyvendinimą, skrydį ir rungtynių bilietus. Kadangi Katare rugpjūčio mėnesis nėra sezoninis, tad kainos bus tikrai labai lanksčios. Gavome patvirtinimus, jog pati valstybė kontroliuos, jog viešbučiai čempionato metu nedidintų kainų.
Kelionė į pasaulio čempionatą Katare finansiškai kainuos panašiai, kaip kainavo nuvykti į Europos čempionato grupės rungtynes Tamperėje.
Negaliu nepaminėti pačio čempionato unikalumo – visas čempionatas vyks viename mieste – Dohoje. Didžiausias atstumas tarp krepšinio arenų – vos 30 min automobiliu. Sirgaliai turės unikalią galimybę stebėti visą čempionatą, taip pat apsistoti viso čempionato trukmei viename viešbutyje. FIBA stengiasi sukurti unikalią patirtį krepšinio fanui, tačiau šiuo metu pagrindinis mūsų dėmesys – Lietuvos rinktinės patekimas į Pasaulio taurę.