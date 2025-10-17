Kuriozinė situacija Lenkijoje – Latvijos rinktinės krepšininkas metimu „iškirto“ šokėją

Rungtynių trečiojo kėlinio pabaigoje Slupsko ekipai atstovaujantis Aigars Škele atkovojo kamuolį ir, kaip įprasta, išmetė labai tolimą tritaškį sulig sirena.
Kai nuaidėjo kėlinio pabaigą žymintis signalas, į aikštelę pradėjo bėgti šokėjos. 2023-iųjų pasaulio krepšinio čempionate Latvijos rinktinei atstovavusio 33-ejų latvio metimas buvo toks netaiklus, kad pataikė tiesiai į vieną iš jų. Nesitikėdama tokios situacijos šokėja parvirto.
Latvis iškart bėgo atsiprašyti merginos ir ją apkabino. Viskas baigėsi geruoju ir šokėja toliau galėjo linksminti žiūrovus.
A. Škele buvo rezultatyviausias Slupsko komandos žaidėjas. Rungtynes jis baigė su 23 taškais ir 27 naudingumo balais savo sąskaitoje, o R. Štelmaherio auklėtiniai lengvai nugalėjo oponentus – 101:76.
Kuriozinis epizodas: