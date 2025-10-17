Matas Buzelis vedė „Bulls“ į pergalę prieš superžvaigždės ekipą

Lietuvio vedama „Chicago Bulls“ komanda namuose 126:120 (26:31, 34:23, 26:35, 40:31) įveikė „Minnesota Timberwolves“ krepšininkus ir pergale baigė ikisezoninių rungtynių ciklą.
Lietuvis ir vėl buvo rezultatyviausias komandos žaidėjas. M. Buzelio sąskaitoje – 19 taškų (6/8 dvit., 2/5 trit., 1/3 baud.) ir 2 blokuoti metimai. 17 taškų pridėjo 22-ejų puolėjas Julianas Phillipsas.
Pralaimėtojų gretose rezultatyviausias buvo NBA superžvaigždė Anthony Edwardsas, surinkęs 25 taškus (6/12 dvit., 3/7 trit.), atkovojęs 7 kamuolius ir atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus.
Pirmosios „Bulls“ sezono rungtynės – už savaitės, kai naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Čikagos komanda namų arenoje priims „Detroit Pistons“ krepšininkus.