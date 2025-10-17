Lrytas Premium prenumerata tik
Sportas Krepšinis

Naujojo NBA sezono transliacijose M. Jordanas atliks ypatingą vaidmenį

2025 m. spalio 17 d. 11:00
Lrytas.lt
Michaelas Jordanas grįžta į NBA, tik šį kartą – ne kaip žaidėjas.
Legendinis krepšininkas prisijungs prie NBC, kuri nuo šio sezono perima dalį iki TNT televizijai priklausiusių transliacijų, komandos. Kaip teigia NBC televizijoje dirbantis amerikietiško futbolo komentatorius Crisas Collinsworthas, vienas geriausių visų laikų sportininkų turės savo atskirą segmentą.
„Mane pašaus už tai. Esu tikras, kad visa tai bus didelis siurprizas, bet tai bus galimybė patekti į Michaelo Jordano smegenis. Užtenka, kad neatskleisčiau per daug?“ – „Up and Adams“ tinklalaidėje teigė C. Collinsworthas.
„Tai – dalykai, kuriuos tikrai norėtum sužinoti iš Michaelo Jordano. Jeigu gautum progą su juo kartu atsisėsti ir pasikalbėti be kamerų, tik su taure vyno, ir tiesiog mėgautis pokalbiu apie dalykus, kuriuos apie jį žinai, arba apie tai, ką galvoji, kad apie jį žinai – gausite tai“, – atskleidė komentatorius.
Kaip leido suprasti C. Collinsworthas, tai nebus tik paviršiniai klausimai kaip „Kas dabar yra geriausias NBA krepšininkas?“.
„Sužinosite, kaip mąsto geriausias krepšininkas, koks tik kada nors yra gyvenęs. Manau, gausite tikrą Michaelo patirtį“, – teigė komentatorius.
