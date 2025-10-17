NBA komandą į pergalę atvedė ukrainiečio tritaškis

Jutos krepšininkai namie 132:129 (34:32, 26:32, 43:35, 29:30) įveikė „Portland Trail Blazers“ krepšininkus. Likus 20 sekundžių komandą į priekį išvedė 28-erių S. Mykhailiukas.
„Jazz“ atsilikinėjo 127:129 ir turėjo paskutinę ataką, kurios metu galėjo išplėšti pergalę. Pirmasiss ukrainiečio tritaškis buvo netikslus, tačiau Mo Bamba atkovojo kamuolį puolime ir jį grąžino S. Mykhailiukui. Šis pašokdino varžovą prie tritaškio linijos ir antrą kartą jau neklydo.
Tas pats M. Bamba taikliais baudų metimais vėliau įtvirtino pergalę.
Iš viso S. Mykhailiukas pelnė 15 taškų, visus juos surinkdamas tritaškiais (5/10 trit.). Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo Keyonte George'as, pelnęs 20 taškų. 15 taškų pridėjo suomis Lauri Markkanenas.
Pralaimėtojų ekipoje net 32 taškus pelnė puolėjas Jerami Grantas, 24 taškai – Jrue Holiday sąskaitoje.