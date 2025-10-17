Paaiškėjo D. Sabonio traumos rimtumas – „Kings“ stovykloje vis dar pilna abejonių

Kaip skelbia NBA žurnalistas Chrisas Haynesas, o jo informaciją tvirtina „The Sacramento Bee“, lietuviui buvo diagnozuotas lengvas dvigalvio kojos raumens patempimas.
Lietuvis praleis paskutiniąsias ikisezonines rungtynes, vyksiančias penktadienį, su „Los Angeles Lakers“. Dėl traumos pobūdžio kol kas vis dar nėra aišku, ar D. Sabonis galės žaisti trečiadienį prasidedančiame pirmajame reguliariojo sezono mače.
Dvigalvio raumens traumos – itin dažnos kontaktiniame sporte, tačiau žaidėjai, pernelyg skubėdami sugrįžti į aikštelę po tokio tipo traumų, dažnai situaciją tik apsunkina ir neretai turi praleisti ir daugiau laiko, todėl abejojama, ar 29-erių lietuvis bus metamas į aikštę nuo pat pirmųjų sezono rungtynių.
Per trejas ikisezonines rungtynes lietuvis vidutiniškai rinko po 14 taškų, 7,3 atkovoto kamuolio ir 3 rezulatyvius perdavimus. Pirmosios „Kings“ reguliariojo sezono rungtynės – naktį iš trečiadienio į ketvirtądienį 5:00 val. Lietuvos laiku su „Phoenix Suns“.