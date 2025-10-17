Po neįtikėtinos nesėkmės „Maccabi“ treneris ištarė kadaise Šaro kartotus žodžius

Likus žaisti kiek mažiau nei keturias minutes „Maccabi“ naujokas Jeffas Dowtinas Jr. smeigė tritaškį ir padidino savo atstovaujamos komandos pranašumą iki 12 taškų (93:81). Tuomet sekė atkarpa, per kurią „Olympiakos“ krepšininkai pelnė 14 taškų, o Izraelio ekipa atsakė vos vienu.
Galiausiai paskutinė rungtynių ataka buvo atiduota į praėjusį sezoną Kauno „Žalgiryje“ žaidusio Lonnie Walkerio rankas, tačiau šis per ilgai užsižaidė su kamuoliu, nepastebėjo laisvų komandos draugų ir išmetė prastai paruoštą metimą, kuris buvo toli iki tikslo.
Po rungtynių „Maccabi“ treneris Odedas Kattashas norėjo atkreipti dėmesį į teisėjus.
„Skaudus pralaimėjimas. Kontroliavome rungtynes, manau, nusipelnėme pergalės. Reikia peržiūrėti video, bet negali būti, kad paskutiniai 6-7-8 švilpukai yra į vieną pusę“, – teigė O. Kattashas.
Tuomet 51-erių specialistas ištarė žodžius, kuriuos treniruodamas „Žalgirį“ dažnai mėgdavo kartoti Šarūnas Jasikevičius.
„Turime gauti daugiau pagarbos. Jaučiuosi blogai“, – sakė strategas.