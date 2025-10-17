Rekordą gerinęs A. Butkevičius po rungtynių tik atsiduso: „Šnipštas. Vis tiek pralaimėjome“

Dar pirmoje rungtynių pusėje asmeninį tritaškių rekordą pagerinęs žalgirietis ketvirtadienį kėlė ant kojų pilnutėlę „Žalgirio“ areną.
Vis dėlto po kiek laiko tiek jis, tiek ir daugiau nei 15 tūkstančių Lietuvos čempionų sirgalių Nemuno salą paliko su nuleistomis galvomis – Tomo Masiulio auklėtiniai 78:89 nusileido Milano „Olimpia“ krepšininkams.
Tai buvo antrasis kauniečių Eurolygos pralaimėjimas iš eilės.
„Neradome tų tokių agresyvesnių veiksmų, kad įlįsti į varžovų gynybą giliau, nusimesti tų perdavimų, išsimesti lengvesnių metimų. Mums tai sekėsi labai sunkiai, neatsakėme į jų gynybą. Sunkiai atrodėme, ypač žaidimas „vienas prieš vieną“ visai nesiklijavo, nesukūrėme jokių progų“, – tęsė A.Butkevičius.
Net šešis tolimus metimus iš tiek pat bandymų pataikęs krepšininkas bent dešimčiai minučių tapo geriausiu pasaulio krepšininku – prieš 32-ejų puolėjo metimus Milano „Olimpia“ žaidėjai neturėjo jokių šansų.
Nė vieno metimo neprametęs ir abiejose aikštės pusėse spindėjęs A.Butkevičius prieš ilgąją pertrauką savo sąskaitoje turėjo 20 taškų ir net 26 naudingumo balus.
„Stengiuosi, dirbu ties tuo, stengiuosi atrasti savo ritmą. Dabar, atrodo, esu neblogoje formoje, gerai jaučiuosi, bet po tokių rungtynių nesinori šnekėti apie tritaškius, kažkokį pasirodymą, nes, kaip ir minėjau, naudos iš to negavome“, – pridūrė jis.
Vis dėlto aistros po pertraukos rimo – puolėjo metimai skriejo pro šalį, o kraujo skonį pajutusi „Olimpia“ pati pradėjo medžioti „Žalgirio“ grobį.
Šį kartą itališka medžioklė pasiteisino – svečiai supančiojo kauniečius gynyboje ir išrašė jiems antrąjį pralaimėjimą iš eilės.
„Šią savaitę susirinkome daugiausiai pamokų. Daug prastų dalykų atradome, turėsime neblogos vaizdo medžiagos tas klaidas dar kartą peržiūrėti.
Reikės jų nekartoti ir „išgyvendinti“ ateityje. Du pralaimėjimai, bet turime pasisemti gerus dalykus ateičiai“, – samprotavo mačą su 20 įmestų taškų baigęs A.Butkevičius.
Žygį Eurolygoje kauniečiai pratęs kitą savaitę, kai išvykoje susikaus su „Barcelona“ krepšininkais.
Kauno ŽalgirisMilano OlimpiaArnas Butkevičius
Rodyti daugiau žymių