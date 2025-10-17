Traumą patyrusio „Lietkabelio“ legionieriaus sezonas baigtas

Amerikiečiui buvo atlikta kelio operacija.
29-erių gynėjas rinko po 8,3 taško, 2,7 sugriebto kamuolio, 2 rezultatyvius perdavimus ir 6,7 naudingumo balo.
Krepšininkas „Instagram“ tinkle padėkojo „Lietkabelio“ komandai už profesionalumą.
„Jaučiuosi labai dėkingas koks profesionalus ir nuoširdžiai rūpestingas „Lietkabelis“ buvo manimi ir mano šeima. Aukščiausio lygio organizacija, bendruomenė ir sirgaliai. Pasakymas „ačiū tau“ niekados nebus pakankamai“, – rašė T.Dreschesellis.
Legionierius taip pat sulygino Lietuvos ligonines su JAV.
„Lietuvos ligoninės yra nuostabios. Maistas yra puikus (red. – pridėtas ugnelės jaustukas), seselės puikios, viskas labai aukšto lygio. Ar yra bent kažkokios kontrversijos sakyti, jog Lietuvos sveikatos priežiūra geresnė už JAV“, – tikino amerikietis.