Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

Traumą patyrusio „Lietkabelio“ legionieriaus sezonas baigtas

2025 m. spalio 17 d. 16:22
Lrytas.lt
Traumą patyręs Panevėžio „Lietabelio“ legionierius Trey Drechsellis sezono nebetęs.
Daugiau nuotraukų (1)
Amerikiečiui buvo atlikta kelio operacija.
29-erių gynėjas rinko po 8,3 taško, 2,7 sugriebto kamuolio, 2 rezultatyvius perdavimus ir 6,7 naudingumo balo.
Krepšininkas „Instagram“ tinkle padėkojo „Lietkabelio“ komandai už profesionalumą.
„Jaučiuosi labai dėkingas koks profesionalus ir nuoširdžiai rūpestingas „Lietkabelis“ buvo manimi ir mano šeima. Aukščiausio lygio organizacija, bendruomenė ir sirgaliai. Pasakymas „ačiū tau“ niekados nebus pakankamai“, – rašė T.Dreschesellis.
Legionierius taip pat sulygino Lietuvos ligonines su JAV.
„Lietuvos ligoninės yra nuostabios. Maistas yra puikus (red. – pridėtas ugnelės jaustukas), seselės puikios, viskas labai aukšto lygio. Ar yra bent kažkokios kontrversijos sakyti, jog Lietuvos sveikatos priežiūra geresnė už JAV“, – tikino amerikietis.
Panevėžio LietkabelisLietuvos krepšinio lyga (LKL)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.