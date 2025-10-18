Be D. Sabonio žaidęs „Kings“ įkirto „Lakers“ žvaigždėms

„Lakers“ sudėtyje esantis Augustas Marčiulionis mačui nebuvo registruotas, o „Kings“ lyderis Domantas Sabonis rungtynes praleido dėl traumos – jis gydosi pakinklio traumą.
Mače žibėjo europiečiai – Europos čempionas Dennisas Shroderis ir slovėnas Luka Dončičius. Tačiau lemiamą tašką padėjo sakramento vidurio puolėjas Isaacas Jonesas.
Pastarasis per paskutines 2 minutes pelnė 6 taškus. Svarbiausi buvo jo du taškai nuo baudos linijos likus žaisti mažiau nei sekundei. I.Jonesas mačą baigė su 10 taškų.
Šioje akistatoje nežaidė LeBronas Jamesas.
D.Schroderis nugalėtojams per 28 minutes surinko 25 taškus (10/17 met.), 20 pridėjo Keonas Ellisas, 15 – Zachas LaVine'as.
Šeimininkams L.Dončičius per 32 minutes surinko 31 tašką (8/16 met., 9/12 baud.) ir 9 rezultatyvius perdavimus.
Domantas SabonisSacramento KingsAugustas Marčiulionis
