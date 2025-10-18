Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

Be D. Sabonio žaidęs „Kings“ įkirto „Lakers“ žvaigždėms

2025 m. spalio 18 d. 09:29
Lrytas.lt
Paskutinėse ikisezoninėse NBA rungtynėse penktadienio vakarą „Los Angeles Lakers“ (1/5) ekipa pečius surėmė su „Sacramento Kings“ (1/3) ir buvo priversta kapituliuoti. Pergalę šventė svečiai iš Sakramento –117:116 (36:34, 22:27, 28:29, 31:26).
Daugiau nuotraukų (2)
„Lakers“ sudėtyje esantis Augustas Marčiulionis mačui nebuvo registruotas, o „Kings“ lyderis Domantas Sabonis rungtynes praleido dėl traumos – jis gydosi pakinklio traumą.
Mače žibėjo europiečiai – Europos čempionas Dennisas Shroderis ir slovėnas Luka Dončičius. Tačiau lemiamą tašką padėjo sakramento vidurio puolėjas Isaacas Jonesas.
Pastarasis per paskutines 2 minutes pelnė 6 taškus. Svarbiausi buvo jo du taškai nuo baudos linijos likus žaisti mažiau nei sekundei. I.Jonesas mačą baigė su 10 taškų.
Šioje akistatoje nežaidė LeBronas Jamesas.
D.Schroderis nugalėtojams per 28 minutes surinko 25 taškus (10/17 met.), 20 pridėjo Keonas Ellisas, 15 – Zachas LaVine'as.
Šeimininkams L.Dončičius per 32 minutes surinko 31 tašką (8/16 met., 9/12 baud.) ir 9 rezultatyvius perdavimus.
Domantas SabonisSacramento KingsAugustas Marčiulionis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.