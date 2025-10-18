Eurolygos lietuviai: nevisagalis A. Butkevičius, gynyboje aręs D. Motiejūnas ir savęs nerandantys žalgiriečiai
2025 m. spalio 18 d. 08:56
Lrytas Premium nariams
Eurolygos penktajame ture retai pasitelkiamus įgūdžius atskleidė karjeros taškų rekordą Arnas Butkevičius, bet jis nebuvo visagalis ir Kauno „Žalgiris“ patyrė antrąją nesėkmę iš eilės. Šiame ture pirmą kartą daugiau negu dešimt taškų surinko Eurolygos naujokas Ąžuolas Tubelis, užtikrindamas Belgrado „Crvena Zvezda“ krepšio saugumą puikiai pasidarbavo Donatas Motiejūnas, tačiau nesėkmingų rungtynių virtinę pratęsė žalgiriečiai Deividas Sirvydis ir Ignas Brazdeikis.