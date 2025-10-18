Graikijos rinktinės žaidėjui sezonas yra baigtas – dėl traumos nežais aštuonis mėnesius

28 metų Graikijos rinktinės žaidėjo reabilitacija truks apie aštuonis mėnesius. Tas šis sezonas krepšininkui yra baigtas.
G.Papagiannis traumą patyrė bandydamas dėti į krepšį ir nesėkmingai nusileido ant kairės kojos. Jis iš aikštės buvo išneštas ant neštuvų ir skubiai išgabentas į ligoninę.
Šį sezoną 220 cm ūgio centras per 16 minučių įmesdavo po 1,8 taško, atkovodavo 3,5 kamuolio ir rinkdavo 5,2 naudingumo balo.
Tame pačiame susitikime kairįjį petį susižeidusio Ercano Osmani situacija geresnė. 27 metų 210 cm ūgio turkas be krepšinio turės praleisti 3 savaites.