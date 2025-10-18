Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

J. Valančiūnas draskėsi su NBA čempionais ir galiausiai pats dėl kraujo turėjo palikti aikštę

2025 m. spalio 18 d. 08:28
Lrytas.lt
Penktadienį NBA vyko paskutiniosios ikisezoninės rungtynės, o jose Jono Valančiūno atstovaujamas „Denver Nuggets“ (3/2) klubas nusileido praėjusio sezono NBA čempionams „Oklahoma City Thunder“ (4/2) atstovams 91:94 (21:22, 38:24, 16:20, 16:28).
Daugiau nuotraukų (1)
21 minutę aikštelėje praleidęs J. Valančiūnas į „Thunder“ krepšį įmetė 5 taškus (1/3 dvit., 1/2 trit.), atsikovojo 5 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Po ilgosios pertraukos lietuviui varžovai pradrėskė ranką ir pasirodė kraujas. Žaidėjas buvo priverstas palikti aikštę.
Lietuvio atstovaujamoje komandoje rezultatyviausias buvo Peytonas Watsonas, kuris surinko 15 taškų (4/8 dvit., 1/3 trit., 4/4 baud.). Denverio klubui šįkart nepadėjo Nikola Jokičius ir Jamalas Murray'us.
Nugalėtojų ekipoje rezultatyvumu išsiskyrė Ousmane'as Diengas, kuris pelnė 17 taškų (4/5 dvit., 2/7 trit., 3/4 baud.). Jis ir pelnė lemiamus tris taškus su sirena.
Denverio klubas oficialų NBA sezoną pradės spalio 24-ąją išvykoje su „Golden State Warriors“.
J.Valančiūnas pasirengimo cikle per penkerias rungtynes aikštėje vidutiniškai praleido po 17 minučių ir pelnė po 6,8 taško, atsikovojo po 4,6 kamuolio bei atliko po 1,6 rezultatyvaus perdavimo.
„Thunder“: Ousmane'as Diengas 17, Shai Gilgeous-Alexanderis 12, Casonas Wallace'as 10, Chetas Holmgrenas 9.
„Nuggets“: Peytonas Watsonas 15, Julianas Lee Strawtheris 14, Timas Hardawa'us 13, Jalenas Pickettas 12.
Jonas ValančiūnasDenver NuggetsNBA
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.