J. Valančiūnas draskėsi su NBA čempionais ir galiausiai pats dėl kraujo turėjo palikti aikštę

21 minutę aikštelėje praleidęs J. Valančiūnas į „Thunder“ krepšį įmetė 5 taškus (1/3 dvit., 1/2 trit.), atsikovojo 5 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Po ilgosios pertraukos lietuviui varžovai pradrėskė ranką ir pasirodė kraujas. Žaidėjas buvo priverstas palikti aikštę.
Lietuvio atstovaujamoje komandoje rezultatyviausias buvo Peytonas Watsonas, kuris surinko 15 taškų (4/8 dvit., 1/3 trit., 4/4 baud.). Denverio klubui šįkart nepadėjo Nikola Jokičius ir Jamalas Murray'us.
Nugalėtojų ekipoje rezultatyvumu išsiskyrė Ousmane'as Diengas, kuris pelnė 17 taškų (4/5 dvit., 2/7 trit., 3/4 baud.). Jis ir pelnė lemiamus tris taškus su sirena.
Denverio klubas oficialų NBA sezoną pradės spalio 24-ąją išvykoje su „Golden State Warriors“.
J.Valančiūnas pasirengimo cikle per penkerias rungtynes aikštėje vidutiniškai praleido po 17 minučių ir pelnė po 6,8 taško, atsikovojo po 4,6 kamuolio bei atliko po 1,6 rezultatyvaus perdavimo.
„Thunder“: Ousmane'as Diengas 17, Shai Gilgeous-Alexanderis 12, Casonas Wallace'as 10, Chetas Holmgrenas 9.
„Nuggets“: Peytonas Watsonas 15, Julianas Lee Strawtheris 14, Timas Hardawa'us 13, Jalenas Pickettas 12.
