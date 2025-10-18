Luka Dončičius dalyvavo populiarioje laidoje: valgydamas keikėsi ir įvardijo įspūdingiausius sirgalius

Vienas iš labiausiai pastaruoju metu „draskomų“ į skutelius NBA krepšininkų – slovėnas Luka Dončičius, praėjusio sezono viduryje iš „Dallas Mavericks“ perėjęs į LeBrono Jameso vedamą „Los Angeles Lakers“.
26-erių slovėnas šiomis dienomis dalyvavo YouTube „First We Feast“ kanalo „Hot Ones“ laidoje, kurioje svečiai šnekučiuojasi su vedėju valgydami vištienos sparnelius su vis aštresniais padažais.
L.Dončičius išbandė kelis padažus, o kai atėjo laikas labai aštriam „Da Bomb“ pagardui, paragavęs su juo sparnelį Slovėnijos krepšinio žvaigždė nesugebėjo atsispirti į eterį paleisti populiarų keiksmažodį serbų kalba.
Slovėnas iš karto atsiprašė už tokia savo reakciją, tačiau juokaudamas vedėjui ir žiūrovams aiškino, kad jo žodžiai reiškia „labas rytas“.
„Lakers“ vienas iš lyderių L.Dončičius taip pat atsakė į klausimą apie atmosferą Europos krepšinio arenose.
– Daugelis apstulbsta, pamatę kadrus iš tribūnų per svarbiausias Europos krepšinio rungtynes. Ar galima sakyti, kad NBA arenose žymiai ramiau?
– Aš sakyčiau, kad Europos arenose tu negirdi, ką sako žmonės, nes taip garsiai viskas yra. Ypač Serbijoje, Graikijoje ir Turkijoje.
Manau, kad šiose trijose šalyse yra geriausia atmosfera. Ten geriausi sirgaliai, geriausia publika – aš apie tai kalbu.
Pačios sunkiausios atkrintamosios Eurolygos varžybos buvo prieš „Panathinaikos“, kai negirdėjau savo komandos draugo, nors jis buvo šalia – tai buvo beprotiška. O tada mes ir pradėjome pralaiminėti.
— Ar buvo labai daug triukšmo, garso?
— Taip. Pasižiūrėkite, kiek daug tarptautinių žaidėjų dabar yra NBA geriausiųjų penketukuose ar dešimtuke.
Manau, kad tarptautinis krepšinis kyla vis aukščiau. Tai jaudina, tarsi visas pasaulis dabar stebi NBA dėl didelio skaičiaus tarptautinių žaidėjų.
Žinoma, yra amerikiečių žaidėjų, kurie vis dar yra neįtikėtini, bet, žinote, mes artėjame prie tikslo“, – kalbėjo L.Dončičius.
Jis taip pat prisiminė, kokį beprotiškiausią dalyką su kamuoliu padarė jo buvęs kolega „Mavericks“ ekipoje Kyrie Irvingas.
„Mačiau tų dalykų daug, ypač treniruotėse, kur jis stengiasi dar labiau nei per mačus. Rungtynėse jis išbando tai, ko niekas kitas nedaro, bet net ir treniruotėse jis atiduoda visas jėgas.
Kai galvoji, kad gali jį sustabdyti, jis visada randa būdą priartėti prie krepšio. Jis bandė mane išmokyti savo įgūdžių, bet jam tai nepasisekė“, – pasakojo L.Dončičius.