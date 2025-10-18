Pirmajame kėlinyje pabėgę gargždiškiai namuose nepaliko šansų „Juventus“

Tikrą dėjimų fiestą pirmoje rungtynių pusėje surengę šeimininkai atsirevanšavo už spalio 1-ąją prieš uteniškius patirtą nesėkmę (68:72) Citadele KMT pirmojo etapo rungtynėse.
Ginčo kamuolį pralaimėjęs Benas Griciūnas, tiesa, jau pirmųjų dviejų šeimininkų atakų metu drebino lanką galingais dėjimais, o legionierių pridėti taškai leido „Gargždams“ užtikrinčiau pradėti susitikimą – 9:2.
Vos po kiek daugiau nei poros minučių ir dar vieno B. Griciūno dėjimo skirtumas jau tapo triuškinantis (18:3) ir išliko toks pat iki pat pirmojo kėlinio pabaigos – 29:12.
Antrasis rungtynių ketvirtis svečiams daug vilčių taip pat nepridėjo. Rezultatyvumas sumažėjo, tačiau gargždiškiai dar kartelį surengė spurtą 10:1 ir keturių skirtingų žaidėjų taikliais dvitaškiais didino atotrūkį – 39:17. Naudingiausio „Juventus“ krepšininko Devono Danielso, antrajame ketvirtyje pelniusio 14 taškų, puolimas atkuto, bet savų argumentų turėjo ir du tritaškius smeigęs Deividas Gailius, todėl skirtumas dar šiek tiek paaugo – 48:30. Visgi per paskutines pora minučių jau minėtasis uteniškių lyderis sukratė penkis taškus ir suteikė svečiams šviežio oro gūsį prieš ilgąją pertrauką – 34:49.
Trečiojo kėlinio pradžioje Luko Ulecko ir Ivano Vranešo taškai turėjo potencialo sukelti psichologinį spaudimą šeimininkams (39:49), tačiau „Gargždai“ surengė trečiąjį savo spurtą – šįkart 10:0 – ir tribūbos vėl užsikūrė, o Kęstutis Kemzūra buvo priverstas prašyti pertraukėlės – 59:39. Tiesa, pasitarimas svečiams padėjo – Ryanas Schwiegeris ir Evaldas Šaulys pataikė po tritaškį, o D. Danielso baudų metimai dar kiek apmažino deficitą – 48:61. Prieš paskutinę kėlinio minutę pirmąkart į aikštelę žengęs Mintautas Mockus surinko šešis taškus iš eilės, tačiau skirtumas išliko beveik toks pat – 58:70.
Lemiamas ketvirtis tokiu jau nebuvo. Kėlinį vėl solidesniu žaidimu ir 12:2 atkarpa pradėję „Gargždai“ smaginosi aikštelėje ir iki rungtynių pabaigos likus penkioms minutėms, atitrūko nebepavejamai – 88:65. Paskutinėmis minutėmis Brandonas Horvathas tęsė puikų pasirodymą ir dar vienu tolimu metimu visiškai į neviltį nuvarė svečių ekipą – 91:67.
Nugalėtojus šįvakar į pergalę traukė dėjimų šou pirmoje mačo pusėję surengęs B. Griciūnas, kuris į savo sąskaitą įsirašė ir pirmąjį sezono dvigubą dublį. Aukštaūgis rungtynes užbaigė su 12 taškų (6/8 dvit.), net 13 atkovotų kamuolių ir 22 naudingumo balais. Tuo tarpu rezultatyviausias buvo B. Horvathas su 17 taškų (3/3 dvit., 3/5 trit., 2/2 baud.) ir 21 efektyvumo balu.
„Gargždai“ rungtyniavo be registruoto, tačiau dar padėti negalėjusio Pauliaus Petrilevičiaus.
„Juventus“ nepadėjo ir D. Danielsas, surengęs benefisą antrajame kėlinyje. Amerikietis rungtynes užbaigė su 21 tašku (6/7 dvit., 1/1 trit., 6/8 baud.) ir 27 naudingumo balais.
Svečiai šiandien vertėsi be traumuoto Maliko Johnsono.
„Gargždai“: Brandonas Horvathas 17, Deividas Gailius ir Joshua Haginsas po 15, Benas Griciūnas ir Nojus Mineikis po 12, Trey'us Pulliamas 9.
„Juventus“: Devonas Danielsas 21, Ivanas Vranešas 10, Lukas Uleckas ir Paulius Valinskas po 8, Mintautas Mockus 6.
Utenos JuventusKęstutis KemzūraGargždų Gargždai
Rodyti daugiau žymių