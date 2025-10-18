Pirmoji „Tikodentos“ pergalė ir pralaimėjimo skonį pajutusi Šilalė

Iš pralaimėjimų liūno išlipę Prienai
Pirmąją pergalę šiame sezone iškovojo Prienų „Tikodenta“ (1/2), kuri namuose 87:68 (23:20, 17:16, 18:14, 29:18) įveikė „Gargždų SC“ (2/1).
Šeimininkai iniciatyvą perėmė dar pirmajame ketvirtyje, kai po I. Dirdos tolimo metimo atitrūko nuo varžovų (18:11). Vis dėlto gargždiškiai laikėsi kovoje ir po pirmos rungtynių dalies prieniškiai pirmavo tik nežymiai (40:36).
Antroje rungtynių pusėje vaizdas aikštelėje pasikeitė kardinaliai – R. Stankevičius padidino „Tikodentos“ pranašumą iki dviženklio (54:44), o sunkiai taškus rinkę svečiai vis labiau tolo nuo pergalės. Ketvirtasis kėlinys tapo formalumu – Prienų pranašumas augo iki triuškinančio (81:62), ir gargždiškiai turėjo pripažinti varžovų pranašumą.
„Gargždų SC“ pergalei kelią užkirto pralaimėta kova dėl kamuolių (35–47) ir mažesnis rezultatyvių perdavimų skaičius (13–21).
Prienų „Tikodenta“: Modestas Žaunieriūnas 19 (4/7 trit.), Rokas Stankevičius 16 (12 atk. kam.), Edvinas Daunys 12, Ignas Dirda ir Emilis Baltrimavičius – po 11. „Gargždų SC“: Edgaras Pleibys 17, Nikita Sokolovas 15 (3/6 trit.), Laimonas Remeikis 11.
Niūriomis nuotaikomis savaitę pradėjusi „Lūšis“
Netikėtą pralaimėjimą patyrė Šilalės „Lūšis“ (2/1), kuri savų sirgalių akivaizdoje 75:78 (20:26, 23:18, 13:21, 19:13) nusileido puikią formą demonstruojančiai Vytauto Didžiojo universiteto (3/1) ekipai.
VDU komanda Šilalei smogė dar pirmame kėlinyje, po kurio pirmavo dviženkle persvara (30:20). Savų sirgalių užkurti „Lūšies“ žaidėjai surengė spurtą 15:5 ir išsiveržė į priekį (41:39), tačiau R. Butkus nuramino aistras – prieš antrąją rungtynių pusę svečiai turėjo minimalų pranašumą (44:43).
Trečiajame kėlinyje vyko nuožmi kova (48:48), bet VDU lyderio vaidmens ėmęsis R. Butkus sukrovė komandai apčiuopiamą persvarą (62:52), o šeimininkams vėl teko vytis varžovus. Ketvirtasis kėlinys virto tikra drama – puolime strigę svečiai leido Šilalei grįžti į rungtynes ir net išsiveržti į priekį (71:68).
Likus žaisti dvi minutes VDU svarbius taškus pelnė E. Anušauskas, priartinęs svečius prie pergalės (78:73). Pasiduoti neketinę šeimininkai, vedami D. Šimaičio, sumažino atsilikimą iki vieno metimo (78:75) ir paskutinėje atakoje turėjo progą išplėšti pergalę, tačiau tritaškis buvo netikslus – triumfavo kauniečiai.
„Lūšies“ ekipai itin nekrito tolimi metimai – tikslą pasiekė vos 5 iš 22 (23 %), o svečiai realizavo 11 iš 29 (38 %).
Vytauto Didžiojo universitetas: Ričardas Butkus 15 (2/6 trit., 5/5 baud.), Erikas Anušauskas 11, Mantas Mockevičius 10 (8 atk. kam.). Šilalės „Lūšis“: Domantas Šimaitis 22 (4/8 trit., 8/8 baud.), Gvidas Kačiušis 17 (6/8 dvit.), Tomas Zelenskij 14.
Pergalę iš rankų paleidusi LCC
Dvejomis nesėkmėmis sezoną pradėjęs Akmenės rajono sporto centras (2/2) penktadienį pateikė staigmeną. Didžiąją dalį rungtynių atsilikinėję šeimininkai 91:89 (19:24, 17:22, 21:26, 34:17) palaužė iki tol be pralaimėjimų žengusį LCC Tarptautinį universitetą (3/1).
Komandos lygiai žaidė iki antrojo kėlinio pabaigos, tačiau iniciatyvą perėmę klaipėdiečiai sužaidė atkarpą 14:2 ir susikrovė dviženklį pranašumą (46:34).
Po pertraukos LCC toliau kontroliavo rungtynes, o po K. Ziko taškų jau triuškino varžovus (67:48). Vis dėlto ketvirtajame kėlinyje Akmenės krepšininkai parodė charakterį – T. Baracevičius ėmė tirpdyti pranašumą (74:65), o netrukus šeimininkai atsilikinėjo vos per vieną metimą (81:80).
Likus dviem minutėms LCC vėl išsiveržė į priekį (89:85), tačiau Akmenė nepasidavė – T. Baracevičius išlygino rezultatą (89:89), o E. Juodris baudų metimais įtvirtino pergalę (91:89).
Akmenės ekipa daug geriau dalinosi kamuoliu – 22 rezultatyvūs perdavimai prieš varžovų 15.
Akmenės r. SC: Tadas Baracevičius 21 (3/7 trit., 5 rez. perd.), Howvante Hutchersonas 13 (12 atk. kam.), Eitvydas Juodris 13, Karolis Bakanauskas 11. LCC Tarptautinis universitetas: Kornelijus Zikas 22 (13 atk. kam.), Adomas Stančikas 16, Mantas Litvinas ir Borivoj Kojičius – po 15, Laurynas Andrijauskas 10.
Kauno kolegijos triumfas
Pirmąją pergalę B diviziono A grupėje iškovojo Kauno kolegija (1/1), kuri savo aikštėje 80:68 (17:21, 23:9, 14:20, 26:18) sustabdė Vytauto Didžiojo universitetą-2 (0/2).
VDU-2 geriau pradėjo rungtynes ir po pirmojo ketvirčio pirmavo (21:17), tačiau ilgai džiaugtis neteko – kauniečiai surengė spurtą 14:3, perėmė iniciatyvą (37:26) ir išlaikė ją iki antrosios rungtynių dalies.
Trečiajame kėlinyje Rimo Soroko auklėtiniams pavyko grįžti į rungtynes, o po I. Griškelio taškų VDU studentai vėl pirmavo (44:42). Vis dėlto Kauno kolegijos ekipą ant savo pečių ėmęs tempti I. Eidukevičius sugrąžino kontrolę (54:47). Ketvirtajame kėlinyje šeimininkai tvirtai uždarė rungtynes (76:61) ir įsirašė pelnytą pergalę.
Kauno kolegija: Ignas Eidukevičius 25 (4/10 trit., 9/10 baud.), Danas Rauka 16 (5 rez. perd.), Paulius Kazlauskas 14 (6 atk. kam.). Vytauto Didžiojo universitetas-2: Irmantas Griškelis 14 (4/4 dvit.), Jonas Gineika ir Kristupas Keršanskas – po 10.
Kiti rezultatai
A divizionas:
„Biržai“ (1/2) 100:91 „Kupiškis“ (1/2)
Druskininkų „Akvilė“ (3/2) 94:78 Vilniaus „Rytas-MRU“ (0/3)
Joniškio „Delikatesas“ (2/1) 103:83 Kazlų Rūdos SC „Ataka-Danilus“ (1/2)
B divizionas:
„Palangos SC“ (0/2) 56:83 Skuodo „KKSC-Kuršasta“ (2/0)
Kauno r. „Tornado KM-Tauras“ (2/0) 111:88 Prienų „SC-Pauresta“ (1/1)
„Klaipėdos universitetas-KKM“ (0/2) 85:110 Klaipėdos „VKMM-Neptūnas“ (2/0)
Šiaulių KA „Saulė-ŠSG“ (1/1) 97:100 Pakruojo „SC-Lygumų ŽŪB“ (2/0)
Vilniaus KM (0/2) 71:91 „Trakai-Trakų SC“ (2/0)
Anykščių „KKSC-Elmis“ (2/0) 76:73 Ukmergės „SC-Jusema“ (1/1)
LKSK „Gijos klinikos“ (0/3) 72:74 Kauno technologijos universitetas (1/1)
Kauno „Žalgiris-Nordclinic“ (2/0) 97:60 Alytaus sporto centras (0/2)