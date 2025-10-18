Tritaškiais pradžioje pasismaginęs I. Sargiūnas padėjo „Rytui“ lemiamu momentu nepralaimėti „Neptūnui“

Susitikimą šiek tiek sėkmingiau pradėjo svečiai, po penkių minučių pirmavę 9:5. Tuomet tuomet ant parketo po keitimo pasirodė Gytis Masiulis ir Ignas Sargiūnas. 13 šio dueto taškų apvertė mačo kontrolę vilniečių naudai (18:11). Tiesa, klaipėdiečiai taip pat turėjo puolimo lyderį, Rihardą Lomažą, kurio pastangomis „Neptūnas“ dar nepaleido oponentų po pirmojo kėlinio – 17:21.
Pasirodo, jog sėkminga pradžia buvo tik preliudija į I. Sargiūno antrąjį ketvirtį. Jis pradžioje smeigė tritaškį, tuomet atsisėdo ant suolo ir į aikštelę sugrįžo antroje kėlinio pusėje. „Ryto“ gynėjas tęsė pradėtus darbus ir per kelias minutes pridėjo dar 12 taškų, iš viso vien pirmoje pusėje surinkdamas 24 taškus ir realizuodamas visus 6 mestus tritaškius.
Vis tik net ir toks I. Sargiūno siautulys nepadėjo rimčiau atsiplėšti nuo uostamiesčio krepšininkų. Skirtingų žaidėjų indėlis leido jiems laikytis kovoje – po pirmosios dalies sostinės klubas pirmavo 54:44.
Po pertraukos Gedimino Petrausko kariauna atrodė padariusi tinkamas išvadas, o to išdava tapo tirpstanti šeimininkų persvara. Įpusėjus trečiajam kėliniui Martyno Pacevičiaus dvitaškis jo komandos deficitą sumažino iki minimalaus (60:61). Vis tik įkvėpti oro vilniečiams padėjo pora sėkmingų Jacobo Wiley epizodų, o iš jo estafetė perėmę komandos draugai iki ketvirčio pabaigos beveik atstatė turėtą pranašumą – 73:64.
J. Wiley ir Kay'aus Bruhnkes duetas kėlė bėdų „Neptūnui“, kurį į priekį tempė Donatas Tarolis. Nei viena, nei kita ekipa ilgą laiką nesugebėjo surengti didesnio spurto, o tai buvo naudingiau „Rytui“, kuriam tiksintis laikas reiškė artėjančią pergalę.
Į lemiamą šturmą kilę klaipėdiečiai likus minutei sugebėjo priartėti per 6 taškus (89:95). Tuomet jie išprovokavo varžovų klaidą, iš kurios išspaudė du taškus (91:95), o apsigynę savoje pusėje turėjo progą dar labiau išgąsdinti Vilniaus sirgalius, tačiau Arno Veličkos perdavimas nebuvo tikslus. Po šarminės „Akvilės“ pertraukėlės svečiai darsyk perėmė kamuolį, tačiau iškart jį prarado. Po Gyčio Radzevičiaus taiklios baudos svečiai taip pat užpuolė (93:96), tačiau liko tik kelios sekundės. Tik vieną baudos metimą realizavo ir J. Wiley, tačiau to pakako, jog paskutinė oponentų ataka nebekeltų grėsmės.
„Rytas“: Ignas Sargiūnas 25, Kay'us Bruhnke 13, Artūras Gudaitis 12, Gytis Masiulis 10, Gytis Radzevičius ir Jacobas Wiley po 9, Martynas Paliukėnas ir Jordanas Walkeris po 8.
„Neptūnas“: Rihardas Lomažas 25, Donatas Tarolis 23, Mindaugas Girdžiūnas ir Arnas Velička po 10, Jamesas Karnikas 9, Martynas Pacevičius ir Zane'as Watermanas po 6.