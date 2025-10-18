Žalgirietis D. Buika skolinamas Jonavos klubui

„Dovydas paliko ryškų pėdsaką „Žalgirio“ jaunimo komandose, kur dominavo visuose lygiuose, kuriuose žaidė. Tikime, kad persikėlęs į Jonavos klubą D.Buika turės daug progų pademonstruoti savo galimybes aikštėje, įgyti dar daugiau patirties. Toks aplinkos pokytis jam turėtų padėti dar sparčiau augti kaip žaidėjui ir atskleisti savo potencialą aukščiausiame lygyje“, – komentavo „Žalgirio“ sporto direktorius Gediminas Navickas.
Porą pilnų sezonų „URBO-NKL“ sužaidęs 198 cm ūgio gynėjas praėjusiame sezone ant parketo vidutiniškai praleisdavo po beveik 30 minučių. D.Buika buvo vienas rezultatyviausių „Žalgiris-2“ žaidėjų ir ekipos rezultatyvių perdavimų lyderis – 15,4 taškų ir 4,5 rezultatyvių perdavimų vidurkis.
Žaidėjas praėjusiame sezone spėjo debiutuoti ir LKL, kurią remia „Betsson“, bei Eurolygoje. Vasarį vietiniame čempionate debiutavęs D.Buika sužaidė 13 rungtynių, per kurias surinkdavo po 3 taškus. Geriausią savo pasirodymą gynėjas surengė prieš Mažeikių klubą, kai per nepilnas 20 minučių į savo sąskaitą įsirašė 12 taškų ir 13 naudingumo balų bei smeigė 3 tolimus metimus.
Tuo tarpu pirmą kartą Eurolygos parketą D.Buika išbandė šių kalendorinių metų vasario 4-ąją rungtynėse su Berlyno ALBA komanda. Per paskutines 2,5 minutes D.Buika spėjo vienąkart atakuoti krepšį ir atlikti vieną rezultatyvų perdavimą bei perimti kamuolį. Kitose „Žalgirio“ namų rungtynėse prieš „Crvena Zvezda“ ekipą D.Buika taip pat pasirodė aikštelėje, tiesa, tąkart tik 7 sekundėms antrojo ketvirčio pabaigoje.
Galiausiai, D.Buika dvejus metus iš eilės dalyvavo ir Eurolygos „NextGen“ turnyre, o praėjusį sezoną su jaunaisiais žalgiriečiais tapo ir turnyro čempionu. Finaliniame etape gynėjas buvo itin svarbus ir pelnė po 12,5 taško bei išdalino po 4 rezultatyvius perdavimus.