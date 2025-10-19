Lrytas Premium prenumerata tik
„Baskonia“ su T. Sedekerskiu Ispanijos čempionate žaidžia geriau, nei Eurolygoje

2025 m. spalio 19 d. 21:34
Lrytas.lt
Ispanijos krepšinio čempionate Tado Sedekeskio atstovaujama Vitorijos „Baskonia“ komanda sekmadienį išvykoje 83:80 (30:21, 15:18, 17:21, 21:20) palaužė autsaiderius Granados „Coviran“ krepšininkus. Tai buvo jau antrasis baskų laimėjimas pirmenybėse per tris turus, o Granada sugėrė visus tris pralaimėjimus.
„Baskonia“ kapitonas T.Sedekerskis per 22 minutes pelnė 10 taškų (3/3 dvit., 1/3 trit., 1/1 baud.), atkovojo 4 kamuolius ir surinko 12 naudingumo balų.
Nugalėtojams Mamadi Diakite įmetė 16 taškų (5 atk. kam.), T.Luwawu-Cabarrot pridėjo 15 (4/11 metimai), Matteo Spagnolo – 14.
Pralaimėjusiems Luka Božičius pelnė 15 taškų (7 atk. kam.), Jovanas Kljajičius surinko 14.
„Baskonia“ yra vienintelė Eurolygos ekipa, kuri dar neturi šiame turnyre pergalės – pralaimėjo visus penkis mačus. kitą savaitę Vitorija Eurolygoje vyksta į Belgradą, kur susikaus su „Crvena Zvezda“.
