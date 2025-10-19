ASVEL paliks Eurolygą – atsibodo nuostoliai

Rašoma, kad toks ASVEL sprendimas susijęs su labai rimtais nuostoliais dalyvaujant Eurolygoje ir atsiradusiu finansiniu deficitu Vilerbano biudžete.
Neva žaidimas Čempionų lygoje turėtų stabilizuoti komandos situaciją bei padėti pasirengti planuojamam 2027 metais startuosiančiam „NBA Europe“ turnyrui.
ASVEL, kuris netrukus turėjo aptarti Eurolygos licencijos atnaujinimą, matyt, nusprendė palikti varžybas, kuriose „visi dalyviai praranda pinigus“, praneša „Le Progrss“. Sezono pradžioje Eurolygos generalinis direktorius Paulius Motiejūnas darė spaudimą ASVEL dėl ekipos nepakankamo biudžeto ir sportinių rezultatų.
Klubo vienas iš savininkų buvusi NBA žvaigždė Tony Parkeris jau derėjosi su NBA atstovais Londone ir siekia gauti vieną iš 12 garantuotų vietų „NBA Europe“.
Skelbiama, kad įstojimo į „NBA Europe“ kaina gali siekti apie 500 mln. JAV dolerių ir toks mokestis yra beveik neįkandamas, vis dėlto būsimas ASVEL pokytis gali suteikti ekipai didelį augimo postūmį, kuris pavers Vilerbaną pasauliniu krepšinio prekės ženklu.
Šiame Eurolygos sezone ASVEL per pirmuosius penkis turus pasiekė vieną pergalę bei žengia 18-oje vietoje iš 20 dalyvių.
Ekipa turnyre be pertraukų varžosi nuo 2019 m.