Po dar vieno pralaimėjimo T. Masiulis jau svaido žaibus į žaidėjus: dalis jų net neatėjo į mačą

2025 m. spalio 19 d. 20:23
 Kauno „Žalgiris“ sekmadienio vakarą patyrė pirmąjį pralaimėjimą šio sezono LKL, kurią remia Betsson, čempionate. „Žalgirio“ arenoje kauniečiai po dramatiškos kovos 85:87 nusileido Panevėžio „Lietkabelio“ ekipai. Tai jau buvo trečiasis kauniečių pralaimėjimas šią savaitę – Tomo Masiulio kariauna dar pralaimėjo Eurolygoje Belgrado „Crvena Zvezda“ ir Milano „Olimpia“.
Po rungtynių vykusioje spaudos konferencijoje „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis pakomentavo pralaimėjimo priežastis.
„Visų pirmą, sveikinimai Panevėžio komandai, kuri šiandien nusipelnė pergalės. Mes šiandien nenusipelnėme laimėti. Rungtynes pradėjome labai blogai, po to su savo energija grįžome antrame kėlinyje. Maodo Lo tuo metu davė impulsą.
Trečiajame kėlinyje vėl sustojome ir po to jau „Lietkabelis“ kontroliavo rungtynes. Bandėme sakyti, kad tikrai rimta komanda, žaidžia solidų krepšinį, turi patyrusių krepšininkų. Bet tikrai nemažai žaidėjų neatėjo į šitas rungtynes. Reikės daryti išvadas“, – sakė T.Masiulis.
Lemiamu momentu „Žalgiris“ turėjo galimybę išplėšti pergalę, tačiau Deivido Sirvydžio paskutinės sekundės metimas tikslo nepasiekė.
„Turėjome ir pirmą, ir antrą opciją. Čia gal buvo net trečia opcija. Norėjome užmesti Laurynui Biručiui kamuolį per viršų, bet ir dabar gavosi padorus metimas. Tačiau pasikartosiu – nebuvome verti net iki to metimo prieiti“, – teigė „Žalgirio“ vyr. treneris.
Paklausus, ar bus pokalbis su žaidėjais po nesėkmių virtinės, T.Masiulis pasakė: „Kažkas tokio, taip. Čia mūsų vidiniai reikalai“.
