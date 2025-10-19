Puikų LCC sezono startą apžvelgęs K. Zikas: „Visi išsiilgome krepšinio po vasaros“

23-ejų metų sunkusis krašto puolėjas pergalingose rungtynėse prieš „Biržus“ per 33 minutes pelnė 29 taškus, atkovojo 13 kamuolių, atliko 11 rezultatyvių perdavimų ir surinko net 39 naudingumo balus.
Trigubą dublį surinkęs krepšininkas teigė, kad pagrindinė tokio pasirodymo priežastis buvo komandos sirgaliai: „Sunku išskirti vieną priežastį, bet, manau, pagrindinis faktorius buvo motyvacija laimėti. Tai buvo pirmos rungtynės namuose, todėl nenorėjome nuvilti savo fanų – juos matome kiekvieną dieną, tad buvo svarbu pasirodyti gerai“, – kalbėjo Kornelijus.
LCC ekipa sezoną pradėjo įspūdingai – pirmajame ture nugalėta viena iš sezono favoričių Birštono „Milasta“ (83:73), antrajame ture užtikrintai įveikti „Biržai“ (105:93), o trečiajame po dramatiškos kovos pralaimėta Akmenės r. sporto centrui (89:91).
Aukštaūgis tokį sėkmingą sezono startą sieja su komandos energija ir alkanumu, tačiau neslepia – dar yra kur tobulėti.
„Manau, viską lemia pradinė motyvacija. Visi išsiilgome krepšinio po vasaros, todėl visi pilni energijos ir noro kovoti. Tikiuosi, tas užsidegimas išliks visą likusį sezoną.
Čia daugiau trenerio darbas, bet iš savo pusės manau, kad reikėtų gerinti individualų žaidimą, komandos moralę ir motyvaciją. Išlaikyti pastarąsias dvi savybes viso sezono metu yra sunkiausia“, – mintimis dalijosi komandos lyderis.
Ilgus metus LCC Tarptautiniam universitetui atstovaujantis krepšininkas buvo paklaustas, ar jau svarsto galimybę kilti į aukštesnį lygį. Tačiau pats Kornelijus sako, kad šiuo metu jo prioritetas – mokslai.
„Minčių kyla, bet dabar pagrindinis tikslas – baigti mokslus. Po to jau dėliosiuosi planus ir žiūrėsiu, ką daryti toliau. Jaučiu, kad per pastaruosius sezonus patobulėjau, įgijau daugiau patirties. Aišku, visada norisi kilti aukščiau, bet kol kas stengiuosi maksimaliai išnaudoti laiką čia ir padėti komandai, kol dar galiu.
Turėjau keletą pasiūlymų, bet, kaip ir minėjau, dabar svarbiausia mokslai“, – atviravo žaidėjas.
Prie Nostra.lt–RKL A diviziono šią vasarą prisijungė trys naujos komandos – praėjusio sezono B diviziono vicečempionai Širvintų „UHB-Group“, „Gargždų SC“ ir Joniškio „Delikatesas“. Kornelijus pripažįsta, kad lygoje konkurencija pastebimai išaugo, o kai kurios komandos sustiprėjo itin rimtai.
„Tikrai tapo sunkiau. Daugiau komandų – daugiau rungtynių, o tai reiškia didesnę konkurenciją ir daugiau netikėtumų tiek reguliariajame sezone, tiek atkrintamosiose.
Manau, Širvintos ir Druskininkai gali nustebinti, nes turi įspūdingas sudėtis. Bet ir mūsų komanda, manau, šį sezoną gali nustebinti ne vieną“, – su šypsena kalbėjo savaitės MVP.
Pokalbio pabaigoje K. Zikas pasiuntė gražią žinutę visai RKL bendruomenei: „Žaidėjams norėčiau palinkėti sveikatos ir be traumų praeiti sezoną. Komandoms – sėkmės ir kad kiekvienas galėtų mėgautis žaidimu.
Lygai linkiu toliau tobulėti, ypač komerciškai, nes matosi, kad nuolat atsiranda naujų, įdomių dalykų.
O visai RKL bendruomenei – gero, įdomaus sezono ir tiesiog mėgautis krepšiniu.“