Šaro „Fenerbahce“ kankinosi su „Galatasaray“, bet surado šansą išplėšti pergalę

Nors Šaro kariauna po dviejų kėlinių turėjo tik 2 taškų pranašumą 44:42, ketvirtame kėlinyje jai pasisekė pabėgti 69:60 ir išlaikyti persvarą.
Nugalėtojams Tarikas Biberovičius (4/6 trit.) ir Nicolo Melli (6 atk. kam.) pelnė po 18 taškų, Devonas Hallas surinko 11.
Pralaimėjusiems Jamesas Palmeris įmetė 20 taškų (7 rez. per.), Fabianas White’as pridėjo 16 (6 atk. kam.).
„Fenerbahce“ Eurolygoje kitą savaitę varžysis su Stambulo „Anadolu Efes“ krepšininkais.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceStambulo Galatasaray
