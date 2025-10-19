Sudrebino tragedija – staiga mirė Ukrainos krepšinio rinktinės žaidėjas

„Denčikai, kaip taip. Neali būti... Ačiū tau, drauge, už viską! Broli, negaliu patikėti, mes tiek daug kartu esame patyrėme... Ilsėkis ramybėje, saugok mus iš dangaus“, – instagram tinkle parašė R.Novikovas.
D.Noskovas buvo Mariupolio krepšinio sistemos auklėtinis, 13 metų žaidęs Ukrainos Superlygoje. Vienas sėkmingiausių jo karjeros momentų buvo laikas su Mariupolio „Azovmaš“ ekipa, su kuria jis laimėjo nacionalinį čempionatą.
Denisas taip pat žaidė Ukrainoje, atstovaudamas „Kyiv“, „Odesa“, „Cherkasy Mavpy“ ir „Zaporizhzhia“ klubuose. Užsienyje jis žaidė Gruzijos „Tbilisi“ ir Prancūzijos „Tarbes-Lourdes“ klubuose.
Pastaruoju metų krepšininkas gyveno Kanados Toronte. Mirties priežastis neatskleidžiama, vyras neturėjo problemų su sveikata.