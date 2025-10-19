T. Perkinso sezono šou atnešė kėdainiečiams pergalę prieš „Šiaulius“

Tony Perkinsas ėmė dominuoti nuo susitikimo pradžios, tačiau kitoje aikštės pusėje nenublanko Cameronas Reddishas, tad kova vyko atkakliai. Šeimininkai pabandė atitrūkti (19:13) ir po pirmojo kėlinio pirmavo 25:18.
Oskaras Pleikys ir Vaidas Kariniauskas ėmė mažinti „Šiaulių“ deficitą, baudas dar realizavo ir C.Reddishas – 26:29. T.Perkinsas tarė žodį kitoje aikštės pusėje, stabilizuodamas „Nevėžio-Paskolų klubo“ padėtį (34:28), o galiausiai pranašumas tapo dviženklis – 38:28. Tiesa, legionierių dėka šiauliečiai nurėžė atsilikimą (36:42), likus 27 sekundėms Cedrico Hendersono taškai skirtumą paliko simboliniu, tiesa, kėlinį taikliu tolimu dūriu uždarė T.Perkinsas – 51:46.
Ilgą laiką strigęs Ethanas Chargois prabilo po pertraukos. Jo taškai ėmė „Nevėžį-Paskolų klubą“ vesti pirmyn (66:51), taiklus dar buvo ir Jonas Zakas, o Mariaus Valinsko ir Oskaro Pleikio metimai nestipriai gelbėjo Šiaulių klubą – 65:78.
Liko dar kėlinys. Kėdainių komanda toliau užtikrintai pirmavo (86:73), baudų metimai pro šalį neskriejo, tad šiauliečių viltys tirpo. V.Kariniauskui atsakė J.Zakas, D.Songaila prašė pasitarimo, bet po jo sekė E.Chargois dėjimas. Likusios 4 minutės nieko nebekeitė.
Komandos jau buvo susitikusios Citadele Karaliaus Mindaugo taurėje (KMT) – tąkart „Nevėžis-Paskolų klubas“ 92:95 nusileido oponentams.
Nugalėtojų gretose žibėjo T.Perkinsas, kuris gerino savo rezultatyvumo ir efektyvumo rekordus LKL, kurią remia „Betsson“ – 36 taškai, 5 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai ir 45 naudingumo balai jo sąskaitoje. Jis taip pat pagerino ir šio sezono lygos geriausius rodiklius – rezultatyvumo ir naudingumo.
Šiauliečių negelbėjo C.Reddishas, įmetęs 20 taškų.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Tony Perkinsas 36 (45 n.b.), Ethanas Chargois (6 atk. kam.) ir Tyleris Petersonas po 16, Trentas McLaughlinas 8.
„Šiauliai“: Cameronas Reddishas 20, Oskaras Pleikys (5 atk. kam.) ir Vaidas Kariniauskas (5 rez. perd., 4 kld.) – po 13, Cedricas Hendersonas 11, Danielis Baslykas (1/8 trit.) ir Dovydas Romančenko po 9.